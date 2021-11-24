Кто стоит за историческими постройками? В Киеве открыли сразу пять новых мини-скульптурок (фото)

Впервые в проекте открыли серию из скульптурных миниатюр на одну тему

В столице установили пять новых мини-скульптур / Фото: Коллаж: Сегодня

В проекте "Шукай!" сразу пять новых бронзовых мини-скульптурок. Они посвящены меценатам, благодаря которым в Киеве появились одни из самых красивых зданий, таких как Национальная филармония Украины, Национальный музей литературы Украины и Киево-Могилянская академия.

Об этом сообщают организаторы проекта.

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"Киев – это город, построенный меценатами. То, что мы сейчас называем историко-архитектурным наследием столицы, чаще всего возведено за деньги благотворителей. Они отдавали значительную часть прибылей на образовательные учреждения, больницы, театры, инфраструктуру города. И имена этих людей мало для кого известны", – рассказала автор проекта "Ищи!" Юлия Бевзенко.

Впервые в проекте открыли серию из 5-ти мини-скульптурок на одну тему.

В Киеве появилось пять новых мини-скульптур. Фото: организаторов проекта "Шукай"

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Меценатом стал благотворительный фонд Zagoriy Foundation. На этапе планирования проекта стало ясно, что невозможно выбрать одну фигуру среди киевских меценатов. Так что решили выбрать 5 персон.

"Сотрудничество с "Ищи!" – это продолжение нашей информационной кампании "Кто за этим стоит?" Знаем ли мы, кому благодарить, когда проходим мимо Музея литературы Украины или Киево-Могилянской академии? Мы верим, что наши скульптурки откроют широкой публике новые имена меценатов, которые всю жизнь вкладывались в развитие нашего города", – отметила директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко.

Галшка Гулевичевна (ок. 1575 или 1577 – 1642). Она отдала свое имение на Подоле под создание Киевской братской школы, от которой начинает свою историю Киево-Могилянская академия. Историки называют Галшку первой киевлянкой-благотворительницей.

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Галшка Гулевичевна. Фото: организаторов проекта "Шукай"

"Православные мещане объединялись в братства для взаимопомощи, чтобы иметь больницы и образовательные учреждения", - историк Ярослав Затилюк, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Скульптура расположена на углу Братской, 14. Фото: организаторов проекта "Шукай"

В руке скульптурка Галшки держит свиток — дарственную на землю для Киевского братства.

Адрес скульптурки: ул. Ильинская, 8 (на углу Братской, 14).

Екатерина (1826-1897) и Григорий (1819-1888) Галаганы - основали частное среднее учебное заведение для талантливой молодежи. В память о погибшем в возрасте 15 лет сыне его назвали – Коллегия Павла Галагана. По своей организации Коллегия была похожа на британские колледжи. Воспитанники имели полный пансион для глубокого погружения в учебный процесс.

Екатерина и Григорий Галаганы. Фото: организаторов проекта "Шукай"

Адрес скульптурки: ул. Богдана Хмельницького, 11, Национальный музей литературы Украины.

Скульптурка находится на улице Богдана Хмельницького. Фото: организаторы проекта "Шукай"

Михаил Дегтярев (1831-1898) – за его средства построили Дом купеческого собрания, где сейчас Национальная филармония Украины. При жизни он финансировал богадельню для стариков и немощных, дом вдов для женщин с детьми, потерявших кормильцев. Он давал деньги на больницу для чернорабочих, на стипендии бедным студентам. После смерти завещал городу 4 с половиной миллиона рублей. И за них организовали богадельню на 500 человек и приют для старших детей.

Михаил Дегтярев. Фото: организаторов проекта "Шукай"

В руке скульптура Дегтярева держит подкову, ведь он занимался производством железо-скобяных товаров.

Адрес скульптурки: Владимирский спуск, 2, Национальная филармония Украины.

Николай Бунге (1823–1895) несколько раз был ректором Университета св. Владимира, а в 1880-х годах возглавлял министерство финансов Российской империи. Он провел анкетирование среди студентов и понял, что многие из них живут в беде. Поэтому он разработал разные способы, как помогать нуждающимся студентам: стипендии, поддержка детей-сирот, единовременные премии, финансирование зарубежных поездок. После смерти часть состояния завещал для университета.

Михаил Дегтярев. Фото: организаторов проекта "Шукай"

Ученики и поклонники выдающегося ученого-экономиста и общественного деятеля пожертвовали деньги и возвели Киевское городское начальное училище имени Бунге.

Адрес скульптурки: ул. Липская, 18/5, Государственная Судебная Администрация.

В руке скульптуры Бунге и сама анкета для студентов по опросу об их материальном состоянии.

Давид Марголин (1850-1925) был одним из самых щедрых меценатов Киева. Больше всего он пожертвовал на образование. При жизни был успешным предпринимателем, имел незаурядную интуицию начинать удачные бизнесы. Марголин занимался Трухановым островом: содержал пароходную пристань и мастерские, строил школы и церкви.

В руке скульптурка мецената держит пароход, потому что именно в пароходном бизнесе он построил свою карьеру.

Давид Марголин. Фото: организаторов проекта "Шукай"

Адрес скульптурки: ул. Ольгинская 2/1. Там была квартира и офисы предприятий Давида Марголина.

Сколько всего мини-скульптур в Киеве

Итак, с сегодняшнего дня в Киеве в же есть 36 бронзовых мини-скульптур проекта "Ищи!". Ранее открыли котлету по-киевски, сердце Амосова, велотрек, пальму, киевскую гривну, часы Брульона и другие.

Каждую скульптурку посещают около 5 тысяч человек в год. Созданы туристические маршруты, по которым киевляне и гости города гуляют и ищут миниатюры.

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