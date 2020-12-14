Куда исчезла скандальная шляпа с главной елки страны: где ее можно будет увидеть

Шляпу не будут размещать в киевском парке на период новогодних праздников

Сказочную шляпу, которая украшала макушку главной елки страны, сняли при помощи крана. Причину недовольства диванных экспертов демонтировали в минувшее воскресенье. Традиционную звезду, которую так хотят видеть на елке, установят перед праздником Святого Николая – 19 декабря.

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Некоторые "эксперты" написали, что шляпу поломали на месте. Впрочем, как заявили нам организаторы новогодних праздников – это не так.

"Шляпу аккуратно сняли при помощи крана с макушки елки и начали разбирать ее конструкцию на месте. Это заметил мужчина, который сделал фото на Софийской площади. Но шляпа целая, и в полном порядке", – рассказали нам общественной организации Folk Ukraine.

Сайт "Сегодня" поинтересовался, какая судьба у сказочной шляпы, и где ее смогут увидеть киевляне.

Многим она понравилась, как и идея украсить необычным атрибутом главную елку страны в сказочном стиле. Люди хотели бы ее увидеть, сфотографироваться с ней в знак поддержки.

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Как оказалась, после громкого скандала, шляпу не будут размещать в киевском парке на период новогодних праздников, как часть декорации или иллюминации.

"Мы решили передать шляпу в один из частных парков. И увидеть ее можно будет на этой локации, но не на этот Новый год. Сейчас она не будет экспонироваться", – пояснили сайту "Сегодня" в Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице.

Ранее мы писали, что в Киеве смонтировали каркас главной елки на Софийской площади и начали устанавливать при помощи крана ее макушку – шляпу волшебника.

Напомним, под Офисом Зеленского появилась новогодняя елка в "горшке". Новогоднюю елку привезли живую, а была она в специальном "горшке". Установлена она будет рядом с катком, который расположили справа от входа в Офис президента.

Елку также установили возле Арки Дружбы народов – смотрите видео:

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