Куда пойти в Киеве на новогодние праздники – список мероприятий

В Киеве на зимние праздники запланировано множество интересных новогодних и рождественских мероприятий. Среди них экскурсии, цирк и мюзиклы.
Подробнее о праздничных мероприятиях в столице – читайте далее в материале "Сегодня".
Мероприятия в Киеве
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Впечатляющие снимки елки в Киеве с высоты птичьего полета
Вечером 18 декабря Киев погрузился в атмосферу Нового года – на Софийской площади засияли огни главной елки страны. Новости "Сегодня" публикуют поразительные снимки елки в центре Киева, которыми поделились с нами организаторы.
Фото новогодней красавицы получились особенно минималистичными – для фотосессии ее, скорее всего, включили в одну из ночей накануне, когда весь Киев спал.
С высоты птичьего полета по-особому сказочный вид придают приглушенно-желтые огни елки, которые сегодня вызывали столько радости у киевлян.
Елку включили не с первого раза
На Софийской площади во время открытия главной елки страны гирлянды на праздничном дереве включили не с первого раза.
На сцене выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с предстоящими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, включилась иллюминация вокруг елки.
Тогда мэр заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активны, поэтому елка не захотела сиять. Тогда начали еще один отсчет. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.