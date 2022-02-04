"Кураж Базар" в Киеве уничтожают. Что сейчас происходит на ВДНХ – репортаж (фото, видео)

На месте павильона, где проводили мероприятие, будет построен Президентский университет

На ВДНХ продолжают разбирать павильон. / Фото: Коллаж: Сегодня

На ВДНХ продолжается демонтаж павильона №19, где ранее проходил фестиваль "Кураж Базар". На этом месте хотят построить помещения для Президентского университета.

В социальных сетях негодуют, мол, не погорячились ли с выбором места для учебного заведения, пусть даже Президентского университета?

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Выживет ли "Кураж Базар"?

Люди не понимают, зачем для этого понадобилось демонтировать павильон, ведь можно было просто рядом построить новый. Тем более, что в помещении проводился популярный в столице "Кураж Базар".

В Экспоцентре отмечают, что в павильоне, где проходил "Кураж Базар", действительно в скором будущем разместится Президентский университет. Он – часть образовательного кластера, который был придуман в 2016-м и утвержден в Концепции развития ВДНГ на 40 лет в 2017 году.

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На месте "Кураж Базара" будет Президентский университет. Фото: Сегодня

Руководство Экспоцентра заверяет, что организаторам "Кураж Базара" предлагали переехать в более современный павильон №1, но они отказались. Сейчас проведение "Куража Базара" на ВДНХ остается под большим вопросом.

Известно, что павильон №19 был построен на ВДНХ в 1975 году как павильон товаров народного потребления, то есть для нерегулярной демонстрации продукции передовых промышленных и хозяйственных предприятий.

Сейчас на территории Экспоцентра продолжаются работы по обустройству образовательного кластера.

Павильон №19 демонтируют. Фото: Сегодня

"К сожалению, оригинальная конструкция и коммуникации здания не предусматривают возможности стационарного расположения в нем учебных аудиторий, научных лабораторий, библиотек и надлежащего размещения студентов, ведь павильон был создан для других задач", – отмечают в пресс-службе ВДНХ.

Когда начнут строить Президентский университет

Интересно, что в Экспоцентре демонтаж павильона называют подготовкой к реконструкции здания.

"Для возможности дальнейшей эксплуатации этого павильона ВДНХ и размещения в нем образовательного проекта проводится подготовка к реконструкции здания – в частности, демонтаж стен и перекрытий. Именно благодаря дальнейшей реконструкции и современным конструктивным элементам, в дальнейшем павильон №19 получит новую функцию – здесь будут обучать физиков, астрономов, математиков и других профессионалов, которые впоследствии смогут влиять на будущее всей страны. Ведь и главная цель обновленного Экспоцентра – быть примером современности", – говорят в Экспоцентре.

Впрочем, многие эксперты отмечают, что судя по визуализации проекта, это очень трудно назвать реконструкцией. Новый комплекс Президентского университета в несколько раз масштабнее, чем павильон №19. И от него не останется и следа. Более того, не исключается, что ради постройки университета могут также "реконструировать" и павильон #13. Пока в Экспоцентре эту информацию не комментируют.

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