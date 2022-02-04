Сегодня 14:00 на
Церемония открытия
Пекин (Китай)
Парад команд и шоу
Завтра 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Завтра 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
6 февраля 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
6 февраля 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
6 февраля 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
6 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
6 февраля 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
6 февраля 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
6 февраля 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

"Кураж Базар" в Киеве уничтожают. Что сейчас происходит на ВДНХ – репортаж (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 16:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На месте павильона, где проводили мероприятие, будет построен Президентский университет
На ВДНХ продолжают разбирать павильон.
На ВДНХ продолжают разбирать павильон. / Фото: Коллаж: Сегодня

На ВДНХ продолжается демонтаж павильона №19, где ранее проходил фестиваль "Кураж Базар". На этом месте хотят построить помещения для Президентского университета.

В социальных сетях негодуют, мол, не погорячились ли с выбором места для учебного заведения, пусть даже Президентского университета?

Реклама

Выживет ли "Кураж Базар"?

Люди не понимают, зачем для этого понадобилось демонтировать павильон, ведь можно было просто рядом построить новый. Тем более, что в помещении проводился популярный в столице "Кураж Базар".

В Экспоцентре отмечают, что в павильоне, где проходил "Кураж Базар", действительно в скором будущем разместится Президентский университет. Он – часть образовательного кластера, который был придуман в 2016-м и утвержден в Концепции развития ВДНГ на 40 лет в 2017 году.

Реклама

Реклама

На месте "Кураж Базара" будет Президентский университет. Фото: Сегодня

Руководство Экспоцентра заверяет, что организаторам "Кураж Базара" предлагали переехать в более современный павильон №1, но они отказались. Сейчас проведение "Куража Базара" на ВДНХ остается под большим вопросом.

Известно, что павильон №19 был построен на ВДНХ в 1975 году как павильон товаров народного потребления, то есть для нерегулярной демонстрации продукции передовых промышленных и хозяйственных предприятий.

Сейчас на территории Экспоцентра продолжаются работы по обустройству образовательного кластера.

Павильон №19 демонтируют. Фото: Сегодня

"К сожалению, оригинальная конструкция и коммуникации здания не предусматривают возможности стационарного расположения в нем учебных аудиторий, научных лабораторий, библиотек и надлежащего размещения студентов, ведь павильон был создан для других задач", – отмечают в пресс-службе ВДНХ.

Когда начнут строить Президентский университет

Интересно, что в Экспоцентре демонтаж павильона называют подготовкой к реконструкции здания.

"Для возможности дальнейшей эксплуатации этого павильона ВДНХ и размещения в нем образовательного проекта проводится подготовка к реконструкции здания – в частности, демонтаж стен и перекрытий. Именно благодаря дальнейшей реконструкции и современным конструктивным элементам, в дальнейшем павильон №19 получит новую функцию – здесь будут обучать физиков, астрономов, математиков и других профессионалов, которые впоследствии смогут влиять на будущее всей страны. Ведь и главная цель обновленного Экспоцентра – быть примером современности", – говорят в Экспоцентре.

Впрочем, многие эксперты отмечают, что судя по визуализации проекта, это очень трудно назвать реконструкцией. Новый комплекс Президентского университета в несколько раз масштабнее, чем павильон №19. И от него не останется и следа. Более того, не исключается, что ради постройки университета могут также "реконструировать" и павильон #13. Пока в Экспоцентре эту информацию не комментируют.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Кураж Базар" в Киеве уничтожают. Что сейчас происходит на ВДНХ – репортаж (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Чернобыль едут военные – что известно Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

14 670

заболело за неделю в Киeвe

+37%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

Doodle Сегодня
4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять