Курил и показывал "факи": в Киеве новый "герой" метро (видео)

Сомнительная слава подростков, куривших в метро в локдаун, видимо не дает покоя некоторым киевлянам. Во вторник вечером один из них также решил покурить прямо в вагоне поезда.
Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".
Причем у парня даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.
Напомним, пару недель назад в киевском метро, куда в то время большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна, заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.
Впрочем позже стало известно, что столичные полицейские задержали двух куривших в киевском метро.