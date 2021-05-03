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Курили, пили и задували свечи: подростки "отличились" на Пасху в церкви (видео)

3 мая, 00:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Юные девушки устроили в церкви на Подоле в Киеве настоящий дебош, они громко смеялись, пели и выкрикивали разные глупости

В Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Подоле. Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.

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Ролик опубликовал телеграм-канал "Киев Сейчас".

На видео видно, как девушки заходят в храм, напевая "Санта Мария" и спрашивают у кого-то на входе, можно ли посвятить куличи.

"Вон свечечки, идем задувать", – затем говорит одна из девочек и они, подойдя к свечам, начинают задувать их напевая "С днем рождения тебя" и демонстративно крестясь.

Все это время девушки громко смеются, в том числе над изображениями на иконах, и выкрикивают разные глупости.

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Они также курят на камеру электронные сигареты и позируют в храме с алкоголем, поздравляя при этом "всех с Пасхой".

Напомним, в киевском метро во время локдауна подростки курили прямо в вагоне поезда.

Мы также писали, что в Луцке двое подростков пытались скрыться от правоохранителей на мопеде, при этом они матерились, показывали патрульным неприличные жесты и снимали все на видео

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