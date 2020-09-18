KyivNotKiev: Кулеба рассказал о новом большом достижении

Интернет-энциклопедия "Википедия" исправила название украинской столицы. Теперь в англоязычном тексте на сайте будут писать "Kyiv", а не "Kiev".

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Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Кулеба отметил, что Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания города.

"Сложность заключалась в том, что Вики просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках. Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали – в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициирована МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство", – объяснил он.

По словам министра, правильное название "Kyiv" стало более популярным, чем "Kiev" в авторитетных источниках .

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Напомним, недавно социальная сеть Facebook официально изменила написание столицы Украины правильной транслитерацией – Kyiv.

Также название украинской столицы исправила международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

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