"Лакомый кусок для застройщиков". "Тарелку" на Лыбедской внесли в реестр памятников архитектуры

Киевскую "тарелку", которая находится возле метро "Лыбедская", внесли в перечень реестра памятников архитектуры.

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Об этом сообщил Александр Ткаченко в Facebook.

Так, по словам политика, "летающая тарелка" – проект архитектора Флориана Юрьева, давно "лакомый кусок для застройщиков".

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"Наконец экспертным советом МКИП мы вносим "тарелочку" в перечень реестра памятников архитектуры и монументального искусства. – написал Ткаченко. – Передаю эстафету КГГА и Виталию Кличко. Вам необходимо внести "тарелку" в список обнаруженных памятников объектов культурного наследия. Тогда мы завершим процесс внесения ее в государственный реестр памятников местного значения. Зачем? Чтобы сохранить прекрасный архитектурный объект. Вдруг кому-то захочется освободить место под очередной торговый центр? У вас на это 5 дней".

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Отметим, "тарелка" является уникальным по своему архитектурному решению. Продуманная планировка здания дает возможность после реставрации стать даже современным концертным залом.

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Ранее киевляне забили тревогу, так как легендарное здание с "летающей тарелкой" рядом со станцией метро "Лыбедская" могло исчезнуть. Беспокойство горожан вызвано строительством ТРЦ рядом. Горожане даже опубликовали соответствующую петицию – за пять дней петицию подписали более 1700 горожан.

Напомним, в Киеве был скандал вокруг строительства ЖК на месте снесенного Сенного рынка на улице Бульварно-Кудрявская, 17.

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