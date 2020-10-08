Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Лакомый кусок для застройщиков". "Тарелку" на Лыбедской внесли в реестр памятников архитектуры

8 октября, 12:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

"Тарелка" проект архитектора Флориана Юрьева

Киевскую "тарелку", которая находится возле метро "Лыбедская", внесли в перечень реестра памятников архитектуры.

Реклама

Об этом сообщил Александр Ткаченко в Facebook.

Так, по словам политика, "летающая тарелка" – проект архитектора Флориана Юрьева, давно "лакомый кусок для застройщиков".

Читайте также: Скандальная стройка в Киеве: на месте снесенного Сенного рынка уже начали строить жилые многоэтажки и продавать квартиры

"Наконец экспертным советом МКИП мы вносим "тарелочку" в перечень реестра памятников архитектуры и монументального искусства. – написал Ткаченко. – Передаю эстафету КГГА и Виталию Кличко. Вам необходимо внести "тарелку" в список обнаруженных памятников объектов культурного наследия. Тогда мы завершим процесс внесения ее в государственный реестр памятников местного значения. Зачем? Чтобы сохранить прекрасный архитектурный объект. Вдруг кому-то захочется освободить место под очередной торговый центр? У вас на это 5 дней".

Реклама

В тренде
Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина: что изменится в столице

Отметим, "тарелка" является уникальным по своему архитектурному решению. Продуманная планировка здания дает возможность после реставрации стать даже современным концертным залом.

Читайте также: Скандал вокруг стройки на месте Сенного рынка в Киеве: забор снесут

Ранее киевляне забили тревогу, так как легендарное здание с "летающей тарелкой" рядом со станцией метро "Лыбедская" могло исчезнуть. Беспокойство горожан вызвано строительством ТРЦ рядом. Горожане даже опубликовали соответствующую петицию – за пять дней петицию подписали более 1700 горожан.

Напомним, в Киеве был скандал вокруг строительства ЖК на месте снесенного Сенного рынка на улице Бульварно-Кудрявская, 17.

Реклама

Смотрите про скандальное строительство в Черкассах – в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погоды
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погодыДругие новости
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа"Другие новости
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской областиПроисшествия
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять