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"Ледяной дрифт" маршрутки и бесплатный каток: последствия непогоды в Киеве (видео)

11 декабря, 02:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за непогоды люди с трудом ходили по оледеневшим дорожкам

10 декабря Киев накрыл ледяной холодный дождь, который буквально парализовал город. На дорогах образовались многочисленные пробки, а люди с трудом ходили по оледеневшим дорожкам и наклонным поверхностям.

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В Сети пользователи поделились видео с дрифтующим водителем маршрутки, и как удобно можно было использовать гололед.

Видео: "Киев Оперативный"

Некоторые пользователи показали, что гололед парализовал не только дороги, но и сами машины.

Видео: Леонід Драпей/Instagram

К слову, часть жителей Киева смогли подстроиться под погодные условия.

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Видео: kuzyurka/Instagram
Видео: Виолетта Куценко/Instagram
Видео: gulianitskaia/Instagram

Однако все же многие добирались домой с препятствиями, которые в этот раз устроила погода.

Видео: Kievmap
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Напомним, ранее мы показывали, как Одессу сковали пробки из-за гололеда. Авто на дорогах сильно заносило, были и ДТП.

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