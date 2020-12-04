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Лемур, альпака, бизон: в киевском зоопарке "беби-бум" (фото)

4 декабря, 16:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Впервые с 2009 года здесь родились две самки антилопы

Киевский зоопарк подвел итоги года. В зоопарке "Киевзоо" – большое количество малышей, появившихся на свет именно в этом году.

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Об этом сообщает КГГА.

В этом году в киевском зоопарке родились: кошачий лемур, сиаманг, альпака, бизон, олень, пони, антилопа, дикобраз, черепаха, фазаны и др.

"Несмотря на тяжелые испытания 2020 "Киевзоо" продолжает развиваться. Мы поставили перед собой амбициозную задачу – сделать его лучшим в Европе. Сейчас начато вторую и третью очереди реконструкции. Уверен, посетители уже оценили новую входную группу с площадью перед входом и многое другое", – рассказал и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Наибольшим успехом специалисты считают появление малыша у человекообразных приматов вида сиаманг, что является чрезвычайно редким событием.

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Также впервые с 2009 года здесь родились две самки антилопы Нильгау и впервые в истории зоопарка появился приплод у черепахи шпоровой. Кроме того, на новом озере настоящий "беби-бум" – более 2000 мальков карпа Кои.

Ранее мы писали, как оберегают животных Киевского зоопарка от коронавируса. Во время пандемии есть большой риск заразиться коронавирусом не только людям, но и животным.

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Напомним, в зоопарке "12 месяцев" под Киевом у пары жирафов Мари и Николая Степановича (животное так назвали в честь поэта Николая Гумилева) родился детеныш.

Видео: Сегодня

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Киев Виталий Кличко зоопарк

Источник: Сегодня

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