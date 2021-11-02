Лидирует Деснянский район: в Киеве за сутки зафиксировали почти 2 тысячи новых случаев COVID-19

В общей сложности коронавирус преодолели 230 623 жителя столицы

В столице пик заболеваемости COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 1738 новых случаев коронавируса. 60 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

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"1738 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 60 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6268 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 261 535", – сообщил Виталий Кличко.

Заболели прошедшие сутки:

986 женщин в возрасте от 18 до 96 лет,

618 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,

64 девочки от 20 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 39 женщин в возрасте от 38 до 89 лет и 21 мужчина от 49 до 93 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 211 больных COVID-19 и 371 человек с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Статистика заболеваемости в столице / Фото: КГГА

В общей сложности коронавирус преодолели 230 623 жителя столицы.

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"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 569, в Дарницком – 262 и в Святошинском районе – 254 случая", – отметил мэр.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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