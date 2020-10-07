Озера во дворах и "Ниагара" у метро: коммунальщики объяснили, почему затопило Киев

Киев накрыла непогода – затяжной ливень, который начался с самого утра и продолжает заливать улицы столицы до сих пор. В некоторых местах по городу собрались огромные лужи. Корреспондент "Сегодня" посмотрел, что творится на остановках транспорта, и как киевляне переживают непогоду.

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Утром многим жителям столицы пришлось добираться к метро пешком. Маршрутки были переполнены.

"Шла по лужам. А что делать? Я живу недалеко от станции метро "Позняки". И не захотела лезть в переполненную маршрутку. А моя торговая точка находится недалеко от метро. Немного промокла, но теперь согреваюсь чаем", – рассказала продавец Надежда.

В "Киевпастрансе" отмечают, что на некоторых маршрутах по городу затруднено движение. Из-за непогоды произошло много ДТП, технических поломок транспорта.

Дождь не прекращался несколько часов. И во многих дворах образовались огромные лужи. Например, во дворах на улице Анны Ахматовой. Их с трудом преодолевали автомобили.

Также стихия залила дорожки в парках. Пройти там чтобы не замочить ноги, невозможно. Возле станции метро "Позняки" образовалось небольшое озеро, под путепроводом. Вода сюда хлестала водопадом из труб путепровода и заполняла территорию, где находиться стоянка для автомобилей. Читайте также: Дожди и грозы. Киев накрыла непогода (видео)

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Рядом в это время сотрудники "Киевавтодора" обрывали с опор моста бумажные объявления. Как раз подходящее занятие, когда дождь заливает улицы.

Впрочем, рабочие пообещали нам, что вскоре займутся откачкой воды в этом месте. А мы посмотрели все ли хорошо со станцией метро, над которой началось образовываться озеро. Явных подтеком там не было, хотя уборщицы активно орудовали швабрами, чтобы убрать влагу, которую нанесли на обуви пассажиры. В пресс-службе Киевского метрополитена нам сообщили, что подтоплений станций нет. Непогода добавила работы уборщицам, которым приходиться убирать воду с пола в вестибюлях и на платформах.

Традиционно вода во время ливня собирается под мостом возле метро "Левобережная", возле станции метро "Черниговская", а также в тоннеле возле станции метро "Дорогожичи".

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" нас заверили, что возле всех этих проблемных мест дежурят рабочие с техникой для откачивания воды.

"Водой затопило улицу Стеценко, в Святошинском районе. Сейчас на месте проводится откачка. Планируем ликвидировать подтопление в ближайшее время. В других районах ситуация нормальная. Во всех проблемных местах дежурят наши бригады. В случае усиления ливня вода будет откачиваться. Ситуацию держим на контроле", – обещают в "Киевавтодоре".

В Киевской городской государственной администрации нас заверили, что все скопление воды убираются коммунальным службами в рабочем порядке.

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"Никаких серьезных подтоплений в Киеве нет. По крайней мере, так нас информируют нас специальные службы "Киевавтодора" и "Киевпастранса", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

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