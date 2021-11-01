Локдаун, день первый. Как Киев живет с новыми правилами – онлайн (обновляется)

Ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается

Транспорт в столице работает в обычном режиме, но с условиями / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 ноября столица вошла в красную зону карантина. Теперь ходить в кафе, ТЦ, спортзалы и пользоваться общественным транспортом смогут только вакцинированные.

7:43: Посадка в троллейбусы. Пока люди заходят без проблем. Интервал движения обычный.

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6:11: На пересадочной станции "Майдан Независимости" пока также никто не проверял документов.

5:40: У станции метро "Вокзальная" до ее открытия традиционно образовалась очередь, но зашли все желающие.

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У станции метро "Вокзальная" до ее открытия традиционно образовалась очередь, но зашли все желающие / Фото: Сегодня

Список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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