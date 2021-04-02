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Локдаун, нет не слышали? Торговцы игнорируют запреты Кличко

2 апреля, 16:40

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Сейчас работает около 30 палаток в Дарницком районе

Торговцы игнорируют запрет столичных властей на проведение сельскохозяйственных ярмарок. Напомним, по распоряжению КГГА их проведение с 1 по 12 апреля отменено.

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Судя по всему, торговцы базара (они величают себя "городской ярмаркой") на проспекте Григоренко не в курсе про запрет. На замечания о локдауне реагируют агрессивно, мол, у них все "схвачено" и наказаний они не бояться.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Отметим, что сейчас тут работает около 30 палаток.

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

И продавцы, и покупатели особо масочный режим не соблюдают – они ведь на свежем воздухе находятся.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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В Департаменте городского благоустройства КГГА нам сообщили, что сельскохозяйственные ярмарки не должны работать в городе до 12 апреля.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

"На место вызвали полицию, торговцам грозит штраф за нарушение карантина", – сообщили в департаменте.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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Напомним, в Киеве запретили традиционные ярмарки в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации COVID-19.

Ранее мы писали, что в Киеве полиция останавливает переполненные маршрутки и высаживает "лишних" пассажиров.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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Киев торговля карантин палатки локдаун

Источник: Сегодня

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