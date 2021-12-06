Локдаун отменяется! Какие меры вступают в силу в Киеве уже завтра: список

С 6 декабря невакцинированные киевляне не могут посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, кофейни и рестораны. На запрет даже не повлияло то, что столица с завтрашнего дня переходит в желтую зону эпидемической опасности. Сайт "Сегодня" решил рассказать, какие новые ограничения завтра вступают в силу.
Что запрещается в желтой зоне
- работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;
- работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;
- работа спортзалов и бассейнов;
- работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:
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- желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
- зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
- международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).
Что запрещается в красной зоне
Для сравнения – какие запреты в красной зоне:
- работа учебных заведений, в которых вакцинированы менее 100% персонала;
- работа ТРЦ;
- работа развлекательных заведений;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа заведений бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты);
- работа заведений по размещению (гостиницы, санатории);
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;
- работа спортзалов и бассейнов;
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения не действуют, если у всех есть один из документов:
- зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
- международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней)
Подчеркнем, что в красной зоне для обладателей желтых сертификатов вакцинации о получении первой дозы все вышеуказанные карантинные ограничения продолжают действовать.
Ранее мы писали:
- Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также создать сертификат для своего ребенка.
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