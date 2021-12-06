Локдаун отменяется! Какие меры вступают в силу в Киеве уже завтра: список

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина

В столице вводят новые правила карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

С 6 декабря невакцинированные киевляне не могут посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, кофейни и рестораны. На запрет даже не повлияло то, что столица с завтрашнего дня переходит в желтую зону эпидемической опасности. Сайт "Сегодня" решил рассказать, какие новые ограничения завтра вступают в силу.

Что запрещается в желтой зоне

работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;

работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;

работа спортзалов и бассейнов;

работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Правила в желтой зоне / Фото: Минздрав

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Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:

желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);

зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);

международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);

иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

Что запрещается в красной зоне

Для сравнения – какие запреты в красной зоне:

работа учебных заведений, в которых вакцинированы менее 100% персонала;

работа ТРЦ;

работа развлекательных заведений;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа заведений бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты);

работа заведений по размещению (гостиницы, санатории);

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;

работа спортзалов и бассейнов;

межобластные и международные перевозки.

Киев выходит завтра из красной зоны / Фото: Минздрав

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Ограничения не действуют, если у всех есть один из документов:

зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);

международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);

иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней)

Подчеркнем, что в красной зоне для обладателей желтых сертификатов вакцинации о получении первой дозы все вышеуказанные карантинные ограничения продолжают действовать.

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