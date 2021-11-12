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Локдаун в Киеве отменят? Мы узнали когда и при каких условиях

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
12 ноября, 12:15
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В городе усиливают контроль за соблюдением карантина на столичных предприятиях – рынки, ТРЦ, рестораны, учебные заведения
Пока в городе не наблюдается стабилизации ситуации
Пока в городе не наблюдается стабилизации ситуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев живет в красной зоне карантина уже 12 дней. В городе продолжают действовать жесткие ограничения. Сайт "Сегодня" поинтересовался в Госпродпотребслужбе столицы, есть ли польза от ограничений и ждать ли горожанам послабления карантина.

Меньше тяжелых госпитализаций

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что пока в городе не наблюдается стабилизации ситуации с коронавирусом. Однако, благодаря введенным ограничениям, есть и положительные данные.

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"Пока имеем один положительный момент – это уменьшения показателей по госпитализации больных в тяжелой форме. Но это может быть временным явлением, поэтому необходимо еще промониторить ситуацию, как минимум, до вторника. После этого будет приниматься решение, как действовать дальше", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Что с школами?

Олег Рубан говорит, если ситуация будет во вторник стабильной, например, по госпитализации и выявлению заболеваемости у детей, тогда можно говорить про некоторое послабление карантинных мероприятий.

"Если показатели будут позитивными, то возможно возобновят занятия в школах Киева для учеников 1-4 классов. Но это решение будет приниматься на основе показателей и не раньше вторника 16 ноября", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Нет дефицита кислорода и коек

По информации главы Госпродпотребслужбы, в столичных больницах нет дефицита коек для приема больных.

"Количество коек, а также кислородных точек в больницах Киева – достаточное. Город полностью обеспечен для работы и приема больных", – заявляет Олег Рубан.

С пятницы ужесточат проверки

С сегодняшнего дня в Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина на столичных предприятиях – рынки, ТРЦ, рестораны, учебные заведения.

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"Очень много нарушений карантина выявляют на предприятиях, статистика растет. С пятницы мы усиливаем проверки. До этого столичные объекты проверяли 20 мобильных групп, а теперь будут проводить проверки 40 мобильных групп", – рассказал нам Олег Рубан.

Напомним, в состав мобильных групп входят представители РГА, Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. За нарушение карантинных ограничений предусмотрено ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об админправонарушениях.

Эта санкция предусматривает штраф: для граждан – от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц – от 34 000 до 170 000 гривен.

Пика заболеваемости не допустят

По словам Олега Рубана, в Киеве с конца октября началось сезонное повышение заболеваемости. но пока рано говорить о его пике. Благодаря введенным ограничительным мероприятиям, удается стабилизировать ситуацию и не допустить пика заболеваемости.

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"Надеюсь нам удастся удерживать ситуацию на протяжении всего подъема заболеваемости. Как такового пика просто не может быть, поскольку это уже несоблюдение противоэпидемиологических мероприятий и коллапс медицинской системы. Сейчас мы пытаемся стабилизировать ситуацию, и у нас это получается", – говорит Олег Рубан.

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