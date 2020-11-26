Локдаун в Киеве: почему он нужен городу и как это спасет от эпидемии

Количество инфицированных в Украине уже перешагнуло рубеж в 15 тысяч за сутки. Ситуация накаляется. Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости введения локдауна, который должен длиться 3-4 недели.

Реклама

Сайт "Сегодня" поинтересовался у эксперта почему министр предлагает именно 3-4 недели? Почему не две или не два месяца, как было весной? И когда могут ввести ограничение.

По мнению главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, ведение локдауна на четыре недели – это абсолютно правильное решение.

"Средний инкубационный период при COVID-19 длится от 8 до 10 дней. Для разрыва цепочки передачи инфекции берется минимум два-три инкубационных периода, а это 20-28 дней. Три недели локдауна – это минимум ограничительных мероприятий, которые помогут хоть как-то улучшить ситуацию и прервать цепочку передачи инфекции", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан.

По мнению Рубана, введение локдауна – это уже безапелляционное решение. Оно просто необходимо странам со слабым первичным звеном по проведению противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.

"В Украине такого звена фактически нет. Оно просто уничтожено предыдущим руководством МОЗ. В других странах эта система работает. Введение локдауна зависит от порогов заболеваемости и мощностей, в каждом конкретном регионе страны. Но вводить его нужно одновременно по всей стране. Решение должно приниматься на уровне государства, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе", – отмечает Рубан.

В тоже время глава Госпродпотребслужбы пока не видит причин для введения локдауна в Киеве.

"В столице заполняемость коек и обеспеченность кислородом не превышает 60%. А вот для других регионов эта цифра уже превышает 90-100%. И там нужно вводить режимные мероприятия", – говорит Олег Рубан.

Реклама

Ранее мы писали, что на утро 26 ноября в Украине подтвердили 15 331 новый случай заражения коронавирусом (677 189 с начала эпидемии). За среду умерли 225 украинцев (11 717 с начала эпидемии), а выздоровели 9617 человек (317 395 с начала эпидемии).

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама