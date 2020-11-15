Локдаун выходного дня: как церкви выполняют карантинные требования (фото, видео)

"Сегодня" проверили, придерживаются ли в храмах разрешенного количества людей и масочного режима

Карантин выходного дня касается не только ресторанов и бассейнов, но и церквей – службы не запрещены, однако вводятся ограничения на количество прихожан в помещении. Как и на любом другом мероприятии, в помещении не должно находиться более 20 человек, отмечал глава Минздрава Максим Степанов.

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"Сегодня" решили проверить, как придерживаются ограничений в православных храмах.

Владимирский собор

На воскресной службе собралось около 60 человек. Часть священников, включительно с почетным патриархом Филаретом, который не так давно сам перенес коронавирусную инфекцию, правят службу без масок. Но на входе есть табличка, что вход в помещение только в масках.

Видео: Сегодня

Михайловский собор

В Михайловском соборе в карантин выходного дня на службу пришли около 50 прихожан. Некоторые из них были со спущенными на подбородок масками. Епифаний, как и Филарет во Владимирском соборе, был без маски. Без масок были на службе и церковные служители, включая фотографа.

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Киево-Печерская Лавра

Пресс-служба Лавры на днях сообщила, что из-за введения карантина выходного дня служба в Верхней Лавре, где расположены два больших храма, правиться не будет. Однако в храмах Нижней Лавры богослужения будут проводиться. Также прихожанам сообщили, как попасть на территорию при закрытых главных воротах.

"Сегодня" проверили – действительно, в больших храмах воскресных служб не было.

Однако в Сети пишут, что в маленьких храмах Нижней Лавры собралось столько людей, что приходилось стоять даже на улице.

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