LOL дня. В Киеве активист залатал яму на дороге, но жительница выкопала ее обратно

В столице на Куреневке блогер захотел самостоятельно улучшить состояние дорог, но местная жительница это не оценила

Киевлянка выкопала только что залатанную яму на дороге / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве блогер под ником Олисан Тимофеич своими силами залатал яму на проезжей части в частном секторе на Куреневке вблизи ЖК Липинка. Однако местной жительнице это не понравилось и она выкопала яму обратно.

Видео конфликта блогер разместил в Instagram.

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Мужчина заявил в Сети, что залатал ямы не потому что куда-то баллотируется, а "просто за**али ямы".

Однако как только Олисан Тимофеич закончил класть асфальт его соседка вышла на улицу с лопатой и начала выкапывать яму снова. Она утверждает, что раньше эти ямы выполняли роль "лежачих полицейских" и благодаря им авто не гоняют по дороге. Киевлянка отметила, что раньше из-за активного трафика она не могла выехать из дома.

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В одной из сторис мужчина сообщил, что его соседка чуть не "дала ему лопатой по голове" и "она выезжает на Lexusи ей поф*г".