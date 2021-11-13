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LOL дня. В Киеве активист залатал яму на дороге, но жительница выкопала ее обратно

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
13 ноября, 12:09
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В столице на Куреневке блогер захотел самостоятельно улучшить состояние дорог, но местная жительница это не оценила
Киевлянка выкопала только что залатанную яму на дороге
Киевлянка выкопала только что залатанную яму на дороге / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве блогер под ником Олисан Тимофеич своими силами залатал яму на проезжей части в частном секторе на Куреневке вблизи ЖК Липинка. Однако местной жительнице это не понравилось и она выкопала яму обратно.

Видео конфликта блогер разместил в Instagram.

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Мужчина заявил в Сети, что залатал ямы не потому что куда-то баллотируется, а "просто за**али ямы".

Однако как только Олисан Тимофеич закончил класть асфальт его соседка вышла на улицу с лопатой и начала выкапывать яму снова. Она утверждает, что раньше эти ямы выполняли роль "лежачих полицейских" и благодаря им авто не гоняют по дороге. Киевлянка отметила, что раньше из-за активного трафика она не могла выехать из дома.

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В одной из сторис мужчина сообщил, что его соседка чуть не "дала ему лопатой по голове" и "она выезжает на Lexusи ей поф*г".

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