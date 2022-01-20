LOL дня. В Киеве герой парковки "спасал" машину от эвакуации фото с Кличко

В Киеве водитель Mercedes припарковался в неположенном месте и решил "перестраховаться", чтобы его авто не эвакуировали. Для этого он использовал даже фото с братьями Кличко.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.
Тройной оберег от парковочного инспектора
На опубликованных снимках можно увидеть, что водитель припарковался на разделительной полосе и заблокировал движение пешеходов.
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Чтобы авто не забрал эвакуатор, мужчина решил приклеить на лобовое стекло фото с братьями Кличко, липовый пропуск за 2016 год и абонемент на парковку за 2014 год.
"Не хватает фото с Илоном Маском, Снежным Человеком, а также Дмитрием Гордоном", – написал Усов.
В результате водителя это не спасло и его машину эвакуировали инспекторы.
Авто водителя, который нарушил правила парковки в Киеве. Фото: Константин Усов
В Киеве "герой парковки" бросил авто на детской площадке – местные отомстили
В Соломенском районе Киева владелец автомобиля KIA оставил свою машину прямо на детской площадке. Местные жители решили выкинуть на машину мусор.
ЧП произошло на улице Соломенская, 30.
"Как вам парковка? Улица Соломенская, 30", – говорится в сообщении.
На опубликованном фото видно, машина стоит между двумя качелями. А сверху на иномарке уже гора мусора.
Три платные зоны парковки в столице
Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:
- I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;
- II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;
- III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.
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