LOL дня. В Киеве мужчина отговаривал людей от вакцинации прямо в очереди за прививкой

Антивакцинатор рассказывал фейки желающим привиться в надежде, что те откажутся от вакцинации

Мужчина отговаривал от вакцинации стоящих в очереди за прививкой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчина пытался переубедить людей, которые стояли в очереди на прививку в одном из ТРЦ, не вакцинироваться.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Регионалити".

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На записи видно, как мужчина говорит стоящим в очереди, что "Бог всех спасет", все банки с вакциной пронумерованы для слежки, а пандемия коронавируса – "это дело Четвертого Рейха Гитлера".

Однако, судя по огромной очереди, сказки активакцинатора о пандемии на людей не сработали.

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Откуда взялись "теории заговора" о вакцинации и причем здесь чипы?

После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.

Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.

Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.