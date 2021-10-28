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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

LOL дня. В Киеве учитель сдал в ломбард школьные ноутбуки

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
28 октября, 18:08
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Мужчина воровал ноутбуки в школе несколько месяцев подряд
Мужчина украл 19 ноутбуков / Коллаж "Сегодня"
Мужчина украл 19 ноутбуков / Коллаж "Сегодня"

В Киеве учитель одной из школ города несколько месяцев воровалноутбуки в учебном заведении. Теперь мужчина может лишиться свободы до 5 лет.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Как заметили пропажу

Во время инвентаризации сотрудники школи заметили, что на месте нет 19 ноутбуков. Все вместе они стояли 63 тысячи гривен.

Про пропажу сразу сообщили в полицию. Полицейские выяснили, что к этому причастен учитель этого же учебного заведения. Все ноутбуки мужчина сдавал в ломбарды.

Наказание

Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Учитель может лишиться свободы до пяти лет.

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