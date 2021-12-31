Лучше остаться дома. Какой погоды ждать жителям Киева в первый день Нового года (карта)

Максимальная температура воздуха в городе будет 5 градусов тепла

Погода в столице 1 января / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 1 января, в Киеве предупреждают про осадки, но они пройдут только в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Днем ​​1 января осадки ослабеют. Также будет сильный ветер с штормовыми порывами

"Несмотря на высокие градусы, одевайтесь потеплее. Не забудьте про шарф и что-то на голову", – добавляет синоптик.

Температура воздуха в Киеве в новогоднюю ночь будет колебаться около +2 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +5 градусов.

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Погода в Украине на 1 января. Фото: Наталии Диденко

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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