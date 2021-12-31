Лучше остаться дома. Какой погоды ждать жителям Киева в первый день Нового года (карта)

Завтра, 1 января, в Киеве предупреждают про осадки, но они пройдут только в новогоднюю ночь.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Днем 1 января осадки ослабеют. Также будет сильный ветер с штормовыми порывами
Далее по теме
"Несмотря на высокие градусы, одевайтесь потеплее. Не забудьте про шарф и что-то на голову", – добавляет синоптик.
Температура воздуха в Киеве в новогоднюю ночь будет колебаться около +2 градусов, а днем воздух прогреется до +5 градусов.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.
Читайте также
- Какой буде погода в 2022 году? Подробный прогноз на все четыре сезона.
- Читайте прогноз погоды в Киеве на Новый год.