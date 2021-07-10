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"*лядь" – производители шаурмы в Киеве запустили скандальную рекламу (фото)

10 июля 2021 15:38

Виктория Барановская Виктория Барановская

На рекламе в слове "глядь" плохо просматривается первая буква и появляется ощущение, что название состоит из нецензурного слова

Возле метро Демеевская заметили скандальную рекламу шаурмы / Фото: коллаж "Сегодня"

Возле метро Демеевская заметили скандальную рекламу шаурмы / Фото: коллаж "Сегодня"

В Голосеевском районе Киева прохожие заметили оригинальную рекламу "демеевской шаурмы".

Фото опубликовал журналист Василий Михальчук в Facebook.

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"Идешь ты такой домой, думаешь о чем-то своем, и вдруг, глядь, чуть не пропустил демеевскую шаурму", – написано на рекламе.

Производитель решил использовать оптическую иллюзию – в слове "глядь" плохо просматривается первая буква и появляется ощущение, что название состоит из нецензурного слова.

"Что, что? Плохо видно", - прокомментировал фото автор.

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"Какое там "домой"? На вокзал", "Боги рекламы", – пишут в комментариях под фото.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что в Москве открыли новое заведение общепита Stalin Doner, названное в честь диктатора Иосифа Сталина. На входе заведения, расположенного в районе метро "Войковская", клиентов приветствуют надписью "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!". Слоган фастфуда – "Жить стало лучше, жить стало веселее!". Там есть тематическое меню.

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