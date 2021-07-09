Українська
$ 27,29
32,32
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Любченко предлагает в Чернобыле выращивать кукурузу для переработки в биогаз

9 июля 2021 7:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Министр экономики предложил использовать с пользой земли в Чернобыльской зоне

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что в Чернобыльской зоне можно выращивать кукурузу для последующей переработки в биогаз.

Об этом он сказал на четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине, передает "НВ.Бизнес"

Реклама

"Украина имеет Чернобыльскую зону, где не используется огромное количество земель. Там можно выращивать культуру, например кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество. Это такая сложная тройная переработка, которая добавляет добавленной стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне нееефективной для выполнения функций энергетической безопасности государства", - заявил он.

Читайте также: В Чернобыле обнаружили редкое насекомое (фото)

По его словам, Украина имеет огромный энергетический потенциал.

Не пропусти!
Судья обматерил итальянского футболиста, а теперь получил финал Евро-2020
Бьорну Куйперсу доверили финал Евро-2020

Отметим, что в июле 2018 года в Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию – Солар Чернобыль. Она находится у 4-го энергоблока ЧАЭС, который взорвался 26 апреля 1986 года.

Реклама

Ранее мы писали, что в Чернобыле открывают велосипедные и водные маршруты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве выпал огромный град (фото, видео)
В Киеве выпал огромный град (фото, видео)Другие новости
Вкусно, выгодно, эксклюзивно: за что миллионы украинцев любят продукцию собственных торговых марок
Вкусно, выгодно, эксклюзивно: за что миллионы украинцев любят продукцию собственных торговых марок "АТБ"Новости компаний
Полиция нашла школьниц, которые устроили пьянку на кладбище в Киеве (видео)
Полиция нашла школьниц, которые устроили пьянку на кладбище в Киеве (видео)Другие новости
Зажгли сине-желтые фаеры против Медведчука. В Киеве возле Рады проходит митинг (фото)
Зажгли сине-желтые фаеры против Медведчука. В Киеве возле Рады проходит митинг (фото)Другие новости
Инвесторы банка
Инвесторы банка "Аркада" перекрыли улицу в центре Киева (фото)Другие новости
"Смерть была мгновенной". В горах Грузии погиб альпинист из КиеваДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять