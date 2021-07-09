Любченко предлагает в Чернобыле выращивать кукурузу для переработки в биогаз

Фото: коллаж "Сегодня"

Министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что в Чернобыльской зоне можно выращивать кукурузу для последующей переработки в биогаз.

Об этом он сказал на четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине, передает "НВ.Бизнес"

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"Украина имеет Чернобыльскую зону, где не используется огромное количество земель. Там можно выращивать культуру, например кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество. Это такая сложная тройная переработка, которая добавляет добавленной стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне нееефективной для выполнения функций энергетической безопасности государства", - заявил он.

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По его словам, Украина имеет огромный энергетический потенциал.

Отметим, что в июле 2018 года в Чернобыльской зоне открыли первую солнечную электростанцию – Солар Чернобыль. Она находится у 4-го энергоблока ЧАЭС, который взорвался 26 апреля 1986 года.

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Ранее мы писали, что в Чернобыле открывают велосипедные и водные маршруты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.