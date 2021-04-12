Любовный кариес. В Киеве обнаружили на асфальте яму в форме сердца (фото)

На столичной Троещине, на бульваре Владимира Высоцкого, появилась необычная яма на асфальте в виде сердечка, сообщает корреспондент "Сегодня".

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"Это так мило, что даже не так грустно", – пишут пользователи социальных сетей.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" говорят, чтобы залатать яму на проезжей части, нужно знать точный адрес.

"Скорее всего – это придомовая территория или межквартальный проезд. А они не на балансе "Киевавтодора", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации.

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Устранять такие колдобины должны силами ЖЭКов или РГА. Судя по всему, сердце на бульваре Высоцкого будет расширяться.

Ранее мы писали, что в Одессе из-за прорыва трубы появилась огромная яма.

Напомним, ранее в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалилось колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.

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