Люди "АТБ": как пройти путь от грузчика до успешного руководителя в большой команде лидеров

Успех социально ориентированного бизнеса во многом зависит от людей. Компания «АТБ» сейчас является крупнейшим ритейлером, крупнейшим налогоплательщиком и крупнейшим работодателем в отрасли розничной торговли Украины.

На предприятиях корпорации трудится более 60 тыс. украинцев, среди которых и жители нашего Киева.

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Это люди, которые не только нашли свое призвание, но и сумели своим примером доказать, что для энергичного, трудолюбивого человека в такой динамично развивающейся отрасли, как ритейл, открыты все двери. Наглядным примером может послужить история Романа Ткачука, районного управляющего "АТБ" в Киеве. Он пришел в компанию на должность грузчика. Благодаря трудолюбию, стремлению развиваться и упорству сумел построить успешную карьеру в команде лидеров, стать эффективным и мудрым руководителем. О своей работе, карьере, хобби Роман Ткачук рассказал нам в небольшом интервью.

– Роман Викторович, расскажите, о чем мечтали, какие планы строили до того, как пришли в "АТБ"? – Я жил в Кривом Роге Днепропетровской области. Это уникальный и необычный город. После окончания школы я пошел в училище, получил специальность "Машинист мостовых кранов". Была заветная мечта – поступить в институт спорта. Однако судьба распорядилась иначе, в вуз я не поступил, хотя сейчас об этом ничуть не жалею.

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– Принялись искать работу?

– Да, мы жили небогато, нужно было зарабатывать. В 2002 году я пришел в "АТБ", устроился грузчиком в магазин. Я человек открытый, работы не боюсь, потому быстро влился в коллектив, хорошо себя показал.

– Когда поняли, что способны на большее?

– Я проработал грузчиком шесть лет. Параллельно с этим учился на очно-заочной форме в Металлургической академии. Получил там степень бакалавра, но понял, что душа к этому не лежит, что это не мое. Начал искать себя в других сферах, решил попробовать свои силы в ритейле. На тот момент я уже много знал, многое умел. Управляющая магазином увидела во мне потенциал, стремление не просто зарабатывать деньги для жизни, а развиваться. Меня приняли на должность заместителя управляющего магазином № 42. Проработав чуть более полугода я, видимо, показал, что имею способности руководить колективом. Конечно, пришлось много изучить, набраться опыта… Когда в нашем городе открывался новый магазин, мне предложили стать его управляющим.

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– Какие-то сомнения были?

– Нет. К тому времени я уже был уверен в себе, в своих силах. Придавало уверенности и то, что руководство доверяет мне такую важную задачу. Меня ценят! Я сразу же согласился.

– Помните, как прошел день открытия?

– Конечно. Признаюсь, волновался. Все было торжественно. Думаю, и сотрудники магазина, и наши клиенты получили массу позитивных эмоций и впечатлений.

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– По какой причине вы переехали в Киев?

– В моей жизни тогда был очень непростой период: ребенок болел, лечение проходило в столице. Получается, что работал я в Кривом Роге, а в выходные спешил в Киев. Тогда я и понял, что наша компания заботится о каждом сотруднике. Узнав о моей ситуации, мне предложили переехать в столицу. Сегодня в Киеве и пригороде работает более трехсот супермаркетов "АТБ", а тогда в этом регионе только-только начала развивался наша сеть, появлялись вакансии.

– Чем вас встретила столица?

– Сразу ощутил дух большого города: бешеный темп, быстрый ритм жизни. Много людей, много шума, суета на улицах. Однако я освоился достаточно быстро. Помогли коллеги и руководство. Всегда проще, когда есть кому тебя понять и поддержать.

В такой ситуации хочется работать, стремиться совершенствоваться, развиваться – на все хватает и времени, и сил. Кроме того, я прошел обучение в Межрегиональной академии управления персоналом. Освоил специальность "Экономист – менеджер по управлению персоналом".

– А на хобби остаётся время?

– Конечно, мое увлечение – спорт. Я много лет играю в футбол, а также участвую в марафонах. У нас в "АТБ" есть свой традиционный марафон, проводятся турниры по футболу среди наших команд. Это помогает ощущать себя всегда на волне, быть в форме, получить моральное удовлетворение.

– Ваша карьера в этой компании может быть примером для других. Дайте, пожалуйста, совет тем, кто планирует связать свою жизнь с ритейлом или же делает первые шаги в этой сфере.

– Не бойтесь выйти из своей зоны комфорта. Не нужно бояться перемен. Помогут честность, ответственность, уверенность в себе и упорство. Помните, что дорогу осилит идущий. Чтобы реализовать свои планы, осуществить мечту, следует трудиться.

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