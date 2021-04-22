Магазин в смартфоне: онлайн-сервисы "АТБ" сделают процесс покупок простым, безопасным и удобным

Продукты из "АТБ" уже можно заказать в службе быстрой курьерской доставки

Крупнейшая торговая сеть Украины "АТБ" в очередной раз подтвердила свой статус драйвера отрасли ритейла, запустив сразу несколько инновационных онлайн-сервисов. Это диджитализация, о которой в последнее время очень много говорят. Каким образом она улучшает качество нашей жизни? Давайте разберемся вместе.

Инновационные электронные сервисы "АТБ"

Первая из новых диджитал-технологий, которая уже внедрена в 1222 супермаркетах наиболее клиентоориентированной и популярной торговой сети страны, касается обратной связи с покупателем. Согласно данным из открытых источников, магазины "АТБ" в 24 областях нашей страны ежедневно посещает более четырех миллионов граждан. Мнение каждого из клиентов, которых в "АТБ" традиционно считают полноправными партнерами по бизнесу, в компании ценят и стремятся знать. Для этого в магазинах лидера отечественного ритейла создана электронная книга отзывов и предложений. Этот сервис стал достойной альтернативой бумажной книге жалоб и предложений, устаревшей и отмененной решением Кабинета министров Украины несколько лет назад.

Оставить отзыв, поделиться своим мнением или озвучить предложение теперь просто, как отправить другу сообщение в мессенджере. Нужно отсканировать своим смартфоном QR-код, который расположен на видном месте в "Уголке потребителя" каждого магазина "АТБ" (см. фото).

Затем следует заполнить несложную форму и нажать на кнопку "Оставить отзыв". По времени такая процедура занимает всего пару минут.

Как сообщают в "АТБ", все сообщения регистрируют в специальной системе СRМ. Сотрудники компании обрабатывают их максимально оперативно.

Для тех, кто по разным причинам еще не полностью освоил функции своего смартфона, работает колл-центр "АТБ". Отзывы и предложения, как и ранее, можно оставить в телефонном режиме, позвонив по номеру горячей линии 0-800-500-415.

"Стратегия нашего развития основана на интересах и потребностях клиентов, которых в "АТБ" принято считать партнерами по бизнесу. Мы системно подходим к вопросам, важным для более чем четырех миллионов наших покупателей, — это удобство, гарантированное качество и доступные цены. Эффективно решать такие задачи нам удается благодаря внедрению современных инновационных решений и дополнительных клиентских сервисов, созданию комфортной и открытой среды для каждого нашего покупателя", — пишет на своей странице в Facebook Борис Марков, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ".

Напомним, что с 2019 года в "АТБ" внедрен интеллектуальный помощник АТБОТ. Он в любое время дня и ночи общается с миллионами клиентов в популярных мессенджерах Viber и Telegram. Этот виртуальный "менеджер" способен моментально решать любые вопросы, предоставлять точную информацию об ассортименте (на прилавках каждого супермаркета "АТБ" представлено более 3,5 тысячи наименований товаров), акциях, магазинах, вакансиях в компании... Также он может записать на собеседование человека, заинтересованного в трудоустройстве в "АТБ".

В супермаркетах торговой сети, демонстрирующей наивысшие темпы развития в течение последних 10 лет, сейчас также внедряется сервис "Scan & Go", позволяющий с помощью смартфона самостоятельно сканировать штрих-коды продуктов и совершить оплату онлайн в мобильном приложении "Скануй Купуй", после чего нужно показать консультанту на выходе информацию по оплате.

Корпорация "АТБ" уже неоднократно доказывала, что ориентируется прежде всего на потребности своего клиента, прилагает максимум усилий для того, чтобы процесс покупок был комфортным и простым. Супермаркеты крупнейшей торговой сети стали одними из первых в Украине, где можно рассчитаться с помощью мобильного телефона (с системой Android), фитнес-браслета с поддержкой NFC или же через Apple Pay (для владельцев "яблочных" iPhone).

В обозримом будущем планируется также запуск собственного мобильного приложения "АТБ", которое объединит все наиболее полезные и уже полюбившиеся клиентам сервисы.

Доставка продуктов из "АТБ" посредством Glovo

Весной прошлого года, когда начался строгий национальный карантин, компания "АТБ" сделала серьезный шаг в сфере онлайн-торговли – открылся первый в Украине продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. Новый для украинской отрасли ритейла сервис позволил миллионам украинцев покупать любимые продукты и при этом экономить семейные бюджеты.

В этом году компания реализовала еще один смелый проект. Речь идет об адресной доставке гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости посредством службы Glovo. В тестовом режиме данный сервис был запущен в Днепре в последних числах марта и сразу же показал свою востребованность среди клиентов. За довольно-таки короткое время сотрудничества с сервисом быстрой курьерской доставки торговая сеть "АТБ" стала безусловным лидером по количеству заказов доставки продуктов питания.

Так, спустя всего лишь неделю – с 5 апреля – этот сервис стал доступен в Киеве и также получил много положительных отзывов.

По состоянию на данный день компании уже достигли взаимного соглашения – заказать продукты из "АТБ" с доставкой Glovo можно в 28 населенных пунктах по всей стране. Именно столько городов охвачено указанной курьерской службой.

"Я убежден, что пенетрация сервиса быстрой доставки, в том числе с предприятий, относящихся к отрасли ритейла: супермаркетов и аптек – имеет большой потенциал для развития… Сегодня мы начинаем важное партнерство с сетью "АТБ" и рады предложить новый сервис и опыт для их клиентов", — рассказал генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Сделать онлайн-заказ очень просто, поскольку весь хорошо знакомый миллионам украинцев ассортимент супермаркетов "АТБ" загружается в приложение Glovo. Каждый заказ от службы доставки автоматически передается в ближайший магазин, оперативно формируется и вручается курьеру. Спустя всего 20–40 минут (среднее время выполнения заказа) продуктовый пакет из "АТБ" уже можно получить дома.

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