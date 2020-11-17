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Магазины, кафе, барбершопы: за нарушение карантина в Киеве составили 13 админпротоколов

17 ноября, 13:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всем нарушителям выписали штраф

В Киеве 16 ноября провели проверку на соблюдение профилактических и противоэпидемических мер субъектами, осуществляющим хозяйственную деятельность во время карантина.

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Об этом сообщает Госпотребслужба в Facebook.

"В частности, 21 заведение общественного питания, 21 объект торговли продуктами питания, 14 непродовольственных товаров, четыре барбершопа, четыре аптеки, новая почта, спортивный клуб, стоматология", – рассказывают в ведомстве.

По итогам мониторинга составили 13 протоколов за нарушение правил в отношении людей на карантине. Среди нарушителей восемь заведений общественного питания, продуктовых и промышленных магазинов, два барбершопа.

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Стоит отметить, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа – от 17 до 34 тысяч гривен для физических лиц и от 34 до 170 тысяч гривен для чиновников.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на существенный рост заболеваемости COVID-19 в Украине, правительство не намерено жестко "закрывать" всю страну, но карантинные меры ужесточат.

Напомним, в Харькове, где продолжается распространение коронавируса, патрульные задержали маршрутку, водитель которой нарушил правила карантина.

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Киев проверка карантин

Источник: Сегодня

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