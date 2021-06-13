Українська
$ 27,11
32,99
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Малышей-основателей Киева нарядили в честь старта сборной Украины на Евро-2021 (фото)

13 июня 2021 22:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодня наша сборная начнет борьбу на своем третьем чемпионате континента против Нидерландов

Памятник основателя Киева нарядили в футбольную форму. Фото: коллаж "Сегодня"

Памятник основателя Киева нарядили в футбольную форму. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 июня, в день, когда сборная Украины стартует на Евро-2021, маленьких основателей Киева Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь нарядили в новые тематические костюмы. Кроме того, свою футбольную форму получил также маленький серфер.

Реклама

Об этом автор памятников Владимир Журавель в Facebook.

Памятники одели в ярко-желтую футбольную форму нашей сборной.

Фото: Владимир Журавель/Facebook

"Малыши Киева вместе со всей Украиной поддерживают нашу сборную!", – пишут в Сети.

Фото: Владимир Журавель/Facebook

Напомним, традицию украшать памятник маленьким основателям Киева на Почтовой площади еще в 2018 году запустила газета "Сегодня" совместно с автором скульптуры "Детей, которые запускают кораблики" Владимиром Журавлем и компанией "Текстиль-Контанкт".

Не пропусти!
Нидерланды – Украина: онлайн первого матча команды Шевченко на Евро-2020
Фото: Владимир Журавель/Facebook
Реклама

Отметим, посмотреть игру можно в прямом эфире поединок на "Йохан Кройфф Арена", начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Ранее мы писали, что в День защитника Украины, День украинского казачества и праздник Покрова маленькие основатели Киева Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили новые тематические костюмы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничества
Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничестваЭкономика
В Чернобыле сфотографировали табун лошадей Пржевальского с жеребятами (фото)
В Чернобыле сфотографировали табун лошадей Пржевальского с жеребятами (фото)Другие новости
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)Другие новости
Кольцевое солнечное затмение. Когда его можно будет увидеть в Киеве?
Кольцевое солнечное затмение. Когда его можно будет увидеть в Киеве?Другие новости
В центре Киева проходит двойной митинг (фото, видео)
В центре Киева проходит двойной митинг (фото, видео)Другие новости
Погода в Киеве испортится – синоптики предупредили о грозе
Погода в Киеве испортится – синоптики предупредили о грозеДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять