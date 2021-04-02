Малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в героев знаменитых сказок (фото)

В Киеве на Почтовой площади снова преобразился памятник основателям Киева. Бронзовые малыши – Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь – получили яркие наряды.

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Как сообщает журналист "Сегодня" Александр Марущак, переодевание малышей приурочили ко дню рождения Ханса Кристиана Андерсена, легендарного детского писателя, и к Международному дню детской книги. Обе даты отмечают 2 апреля.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Инициатором переодевания малышей традиционно выступил Владимир Журавель, скульптор и автор милого памятника на Почтовой площади.

"Мы живем в постоянном напряжении из-за пандемии. А с 5 апреля вообще объявлен жесткий локдаун. Поэтому хотелось подарить киевлянам хоть немного улыбок, радости и позитива. Сегодня день рождения у легендарного сказочника Ханса Кристиана Андерсена, автора замечательных сказок – "Русалочка", "Новое платье для короля" или "Голый король", "Гадкий утенок", "Дюймовочка", "Стойкий оловянный солдатик", "Принцесса на горошине", "Оле Лукойе", "Снежная королева". Он подарил миллионам людей море радости и позитива. К тому же сегодня Международный день детской книги. Я решил объединить эти два праздника и подарить малышам-основателям сказочные костюмы", – рассказывает сайту "Сегодня" Владимир Журавель.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Вместе с журналистом "Сегодня" Владимир принялся примерять первый костюм малышу Хорыву. Он получил наряд восточного сказочного персонажа – Алладина с большой чалмой на голове. Щек стал Голым королем с короной на голове и корабликом в руках, а Кий примерил костюм Котигорошка – героя украинской народной сказки.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ярче всех костюм достался маленькой княжне Лыбедь, которая сидит на лавочке и присматривает за своими братьями. Она превратилась в легендарную Русалочку. И теперь возле Днепра появилась своя Русалочка с хвостом-платьем и цветком на голове.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Дизайн костюмов придумал скульптор Владимир Журавель еще год назад. Но тогда нарядить малышей не получилось из-за пандемии. Увы, и сейчас нам "светит" жесткий локдаун до 16 апреля.

Впрочем, полюбоваться яркими костюмами все желающие смогут еще несколько дней. Автор скульптуры договорился с охраной, которая будет присматривать за костюмами на малышах.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Напомним, что традиция одевать памятник малышам-основателям на Почтовой площади зародилась в декабре 2018 года, в день рождения газеты "Сегодня" и в канун праздника святого Николая. Тогда мы подарили малышам теплые одежды – кожушки и шапочки, которые согревали их до средины февраля. Костюмы сконструировали и пошили мастера компании "Текстиль-Контакт" под чутким контролем автора памятника – известного киевского скульптора Владимира Журавля.

Ранее мы сообщали, что малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в героев из "Гарри Поттера".

Также напомним, маленьких основателей Киева переодевали к празднику Ивана Купалы.

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