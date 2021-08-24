Малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников (фото)

Ко Дню независимости бронзовые малыши основатели Киева получили новые костюмы. Они превратились в защитников нашей страны.
Об этом сообщил скульптур Владимир Журавель в Facebook.
Кий, Щек и Хорыв получили форму танкиста, моряка и лётчика, а Лыбедь стала медиком. Так, автор памятника маленьким основателем Киева решил поздравить киевлян и всю страну с Днем независимости Украины.
Все желающие киевляне и гости столицы могут прийти на Почтовую Площадь и полюбоваться малышами, к памятнику уже сходятся люди и делают незабываемые фото.
Отметим, что традиция одевать памятник малышам-основателям на Почтовой площади зародилась в декабре 2018 года, в день рождения газеты "Сегодня" и в канун праздника святого Николая. Тогда мы подарили малышам теплые одежды – кожушки и шапочки, которые согревали их до средины февраля. Костюмы сконструировали и пошили мастера компании "Текстиль-Контакт" под чутким контролем автора памятника – известного киевского скульптора Владимира Журавля.
Напомним:
- Основатели Киева уже были влюбленными купидонами ко Дню Влюбленных, щеголяли в вышиванках, примеряли форму украинских воинов к празднику Покровы, были моряками, медиками в медицинских халатах и защитных масках. И даже героями из Гарри Поттера.
- Также, переодевание малышей приурочили ко дню рождения Ханса Кристиана Андерсена, легендарного детского писателя, и к Международному дню детской книги. Обе даты отмечают 2 апреля.
- Кроме того, маленьких основателей Киева переодевали к празднику Ивана Купалы.