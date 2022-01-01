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Марш в честь дня рождения Бандеры в Киеве – стрим

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 января, 17:46
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Участники марша пройдут по центру столицы, чтобы почтить память лидера ОУН
В Киеве проходит марш в честь Степана Бандеры.
В Киеве проходит марш в честь Степана Бандеры. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начался ежегодный традиционный Марш в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Корреспондент "Сегодня" следит за происходящим.

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Участники факельного шествия собрались в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.

Маршрут шествия: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности.

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Организаторы называют мероприятие маршем чести, достоинства и свободы.

"Каждый украинец должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, но уважение наших Героев – это то, что нас объединяет", – подчеркивают организаторы шествия.

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Марш в Киеве. Фото: Сегодня

Кто такой Степан Бандера

  • Лидер Организации Украинских Националистов (ОУН) Степан Бандеры родился 1 января 1909 года в семье греко-католического священника в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская область).
  • В ОУН Бандера вступил в 1929 году, а через четыре года стал на западно-украинских землях лидером ОУН. Бандера организовал несколько политических убийств (в том числе, секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова – как ответ ОУН на Голодомор в Украине).
  • В 1936 году Бандере вынесли приговор – пожизненное заключение, однако после захвата Польши Германией в 1939 году политический деятель вышел на свободу. Работал над расширением сети освободительной организации на территорию всей Украины. Но его планы не осуществились, потому что организация раскололась.
  • Затем Бандеру арестовали и бросили в концлагерь Заксенгаузен. После своего увольнения в 1944 году Бандера вернулся к деятельности в ОУН.
  • Степан Бандера был убит агентом КГБ в Мюнхене в 1959 году. До сих пор остается символом украинского сопротивления.

Раньше мы писали:

  • 13 октября в Сеть попало видео, как в одной из школ Киева ученики проучили учительницу, выражающую свои пророссийские взгляды. Школьники запустили флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере
  • В Тернополе, где дважды осквернили памятник Бандере, появился баннер с ним.

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