Марш в честь дня рождения Бандеры в Киеве – стрим

Участники марша пройдут по центру столицы, чтобы почтить память лидера ОУН

В Киеве проходит марш в честь Степана Бандеры. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начался ежегодный традиционный Марш в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Корреспондент "Сегодня" следит за происходящим.

Реклама

Участники факельного шествия собрались в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.

Маршрут шествия: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности.

Реклама

Организаторы называют мероприятие маршем чести, достоинства и свободы.

"Каждый украинец должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, но уважение наших Героев – это то, что нас объединяет", – подчеркивают организаторы шествия.

Реклама

Марш в Киеве. Фото: Сегодня

Кто такой Степан Бандера

Лидер Организации Украинских Националистов (ОУН) Степан Бандеры родился 1 января 1909 года в семье греко-католического священника в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская область).

В ОУН Бандера вступил в 1929 году, а через четыре года стал на западно-украинских землях лидером ОУН . Бандера организовал несколько политических убийств (в том числе, секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова – как ответ ОУН на Голодомор в Украине).

. Бандера организовал несколько политических убийств (в том числе, секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова – как ответ ОУН на Голодомор в Украине). В 1936 году Бандере вынесли приговор – пожизненное заключение, однако после захвата Польши Германией в 1939 году политический деятель вышел на свободу. Работал над расширением сети освободительной организации на территорию всей Украины. Но его планы не осуществились, потому что организация раскололась.

Затем Бандеру арестовали и бросили в концлагерь Заксенгаузен. После своего увольнения в 1944 году Бандера вернулся к деятельности в ОУН .

. Степан Бандера был убит агентом КГБ в Мюнхене в 1959 году. До сих пор остается символом украинского сопротивления.

Раньше мы писали: