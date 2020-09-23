На свалке, которая задымила левый берег Киева, начали проверку (фото)

Государственная экологическая инспекция Украины проводит внеплановую проверку на несанкционированной мусорной свалке в Дарницком районе Киева, где произошел масштабный пожар.

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"Соблюдение законодательства об отходах, что касается ликвидации стихийных мусорных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов – это исключительно функция органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти. В связи с этим Госэкоинспекция выдвинула требование к КГГА и Дарницкой райгосадминистрации ликвидировать незаконную свалку. По результатам внеплановой проверки будет выдано предписание и подсчитан соответствующий ущерб", – сказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Шахматенко.

В Госэкоинспекции подчеркнули, что органы местного самоуправления должны работать в режиме предупреждения и заранее выявлять места, куда незаконно завозится мусор, а также принимать соответствующие решения по их устранению до возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Дарницком районе Киева утром 21 сентября ощущался сильный запах гари из-за пожара, который вспыхнул на местной свалке возле завода "Энергия". Жители района жаловались, что им трудно дышать, а окна в квартирах невозможно открыть.

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Ранее мы сообщали, что в ходе военных учений на полигоне "Юг" начался пожар.

Также напомним, лесной пожар в Херсонской области тушили с воздуха.

Видео: dsns.gov.ua

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