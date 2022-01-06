Массовое распространение "Омикрона" и угроза красной зоны: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Рост заболеваемости в столице начнется после 14 января

Столичные больницы могут быть перегружены / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1173 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за последние сутки. Уже активно обсуждают возможность перехода столицы в красную зону карантина.

Подробно о ситуации с коронавирусом в Киеве – читайте в материале "Сегодня".

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Данные за сутки

Всего заражений в Киеве за все время пандемии 336 602.

Смертельных случаев в столице – 8256 (за последние сутки – 6).

Выздоровели – 316 884 (за сутки – 860).

Спецпропуска для транспорта

Сейчас активно обсуждают возможность перехода Киева в красную зону карантина. В таком случае власти намерены вводить спецпропуска для проезда в городском транспорте.

На данный момент в городе утвердили временный порядок функционирования информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

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Сообщается, что другие электронные билеты, которые не являются спецпропусками, будут деактивированы на время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе. В КГГА говорят, что пока нет причин для ввода таких жестких ограничений.

Когда будет красная зона?

Сайт "Сегодня" пообщался на эту тему с главой Госпродпотребслужбы столицы Олегом Рубаном. Он нас заверил, что сегодня об ухудшении ситуации говорить рано.

"Рост заболеваемости начнется после старого Нового года (14 января). А именно после возвращения украинцев из отпусков и начала учебного процесса. Из позитива – заболевание, вызванное штаммом вируса "Омикрон", с эпидемиологической точки зрения имеет все признаки сезонного. По информации европейских ученых, этот штамм имеет массовое распространение, короткий инкубационный период, до 3 дней, в 90% – легкая форма болезни", – отмечает Олег Рубан.

По его словам, есть и негативные моменты.

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"При массовом распространении штамма вируса "Омикрон" все-таки у 10% заболевших будут средние и тяжелые формы, в результате столичные больницы будут загружены. Также возникнет необходимость внесения корректив в процесс вакцинации", – добавляет Олег Рубан.

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