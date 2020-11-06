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Массовые протесты в Киеве: с самого утра КСУ взяли под усиленную охрану (фото)

6 ноября, 09:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полиция усилила меры безопасности из-за акций протеста

В Киеве правоохранители с самого утра 6 ноября съехались под Конституционный Суд Украины, окружив его со всех сторон группами силовиков. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Полиция также находится на территории КСУ, и небольшое подразделение стоит на парадном входе в суд.

Уже начинают подтягиваться протестующие с флагами, их несколько десятков человек.

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Напомним, возле КСУ уже не первый раз проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

Протест собирается из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

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Киев митинг полиция КСУ Полиция Киева

Источник: Сегодня

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