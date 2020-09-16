Мэр Киева рассказал о росте смертности от коронавируса

В Киеве, где подтвердили сотни новых случаев COVID-19, выросла смертность от коронавируса – жертвами болезни становятся в основном пожилые люди.

Реклама

Как сообщил на своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, сложно вирус людям в возрасте 65 лет и старше.

"Чаще всего возраст киевлян, которые не победили вирус, – 65 лет и старше. В таком возрасте умерли 192 человека. Самая младшая среди умерших – 25-летняя жительница Днепровского района. Самый старший – 96-летний житель Соломенского района", – отметил градоначальник.

Также он обратился к жителям столицы с призывом позаботиться о собственном здоровье.

Реклама

"Я призываю всех беречься! Не рассказывать, что это как обычный грипп. Не идти в места большого скопления людей. Не вести себя легкомысленно. Забота о своем здоровье – это и ваша жизнь, и безопасность других людей. И возможность надлежащего функционирования медицинской системы Киева", – заявил Кличко.

Также он объяснил, что главной задачей считает "не допустить инфекционного взрыва".

"Потому что койки-то можно добавить. А вот кто нас будет лечить? Думайте и об этом, пожалуйста", - резюмировал мэр столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточили карантин, так как столицу внесли в "оранжевую" зону.

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса – смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама