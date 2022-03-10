Месть за выход из РФ? Под Киевом оккупанты разбомбили завод Coca-Cola (фото)

В Киевской области под обстрел российско-оккупационных войск попал завод Coca-Cola – повреждено здание и оборудование.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.
"Возле Большой Дымерки под обстрел попал завод Coca-Cola. Повреждена когенерационная установка – комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию", – говорится в сообщении.
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Напомним, на днях производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company объявила о прекращении роботы в России из-за войны против Украины.
Война России против Украины 10 марта
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