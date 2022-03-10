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Месть за выход из РФ? Под Киевом оккупанты разбомбили завод Coca-Cola (фото)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 17:23
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На днях компания заявила о выходе с российского рынка из-за агрессии против Украины
Обстрелянный завод. Коллаж "Сегодня"
Обстрелянный завод. Коллаж "Сегодня"

В Киевской области под обстрел российско-оккупационных войск попал завод Coca-Cola – повреждено здание и оборудование.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

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"Возле Большой Дымерки под обстрел попал завод Coca-Cola. Повреждена когенерационная установка – комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company объявила о прекращении роботы в России из-за войны против Украины.

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Война России против Украины 10 марта

  • Украинские военные уже 15 дней отбивают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожила целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.
  • Четыре вражеских штурмовика Су-25 и два вертолета оккупантов уничтожили бойцы ВСУ в течение последних двух суток, заявили в Генштабе ВСУ.
  • С начала вторжения оккупанты выпустили по Украине 710 ракет, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника минобороны США.
  • Россия признала, что в ходе войны против Украины применила систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы – так называемые "вакуумные бомбы"
  • Кровопролитные бои с захватчиками продляться еще максимум 10 дней, после чего Россия может перевести войну с Украиной в "замороженную" стадию. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью журналистке Олесе Бацман. Свое мнение он обосновал тем, что ресурсы России истощаются.

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