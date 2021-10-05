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Метро и кафе – только с COVID-сертификатом? Как Киев будет жить в красной зоне

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 октября, 10:00
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Мэр Киева заявил, что если в городе все же ужесточат карантин, вакцинированным украинцам будет значительно проще
В Киеве готовятся к ужесточению карантина
В Киеве готовятся к ужесточению карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве власти уже рассматривают возможные варианты того, как столица будет жить в условиях красной зоны карантина. Тем временем практически все пациенты в больницах не были вакцинированы.

Об этом мэр города Виталий Кличко заявил в интервью "РБК Украина".

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"Я очень надеюсь, что мы не дойдем до показателей заболеваемости прошлого года, которые стали, на самом деле, очень сильным ударом для экономики нашего города, по семейному бюджету каждого киевлянина", - сказал он.

Кличко отметил, что в столице более 1,7 млн человек вакцинированы хотя бы одной дозой. Мэр подчеркнул, что 99% людей, которые находятся в больницах с коронавирусом – это те, кто не вакцинирован.

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"Мы не можем заставить людей (вакцинироваться, – Ред.), но можем создать такие условия, что человек сможет работать, только если будет вакцинирован, если будет защищен и безопасен для окружающих", - заявил Виталий Кличко.

Что будет с карантином в столице?

Поскольку в Украине и Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, столичные власти уже разрабатывают алгоритм дальнейшего ужесточения правил. Чиновники учитывают опыт других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции", - объяснил Кличко.

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Кроме того, новые ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте. За соблюдением правил будет следить полиция с Муниципальной вартой, а также сотрудники коммунальных предприятий.

"Мы не хотим такого варианта. Но в случае резкого ухудшения ситуации – для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения", - добавил глава города.

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