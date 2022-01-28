Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Метро как бомбоубежище: сколько людей смогут укрыться в подземке Киева, если РФ нападет (видео)

Людмила Гаврилюк Людмила Гаврилюк корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 09:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Столичный метрополитен является основным бомбоубежищем в городе

Если на столицу нападут — людей готово будет разместить столичное метро. Местные власти убеждают: это укрытие — самое надежное. Но сколько часов в нем хватит кислорода? Корреспондентка "Сегодня" Людмила Гаврилюк узнала.

Основное бомбоубежище Киева

Обычное столичное утро в киевской подземке. Одни спешат на работу, другие — едут по делам. В метро, как обычно, кипит жизнь. Но если Россия все-таки нападет на столицу, именно метрополитен станет основным бомбоубежищем. Не спасут только 6 наземных станций, говорят в метрополитене. Все остальные 40 – в боевой готовности еще с 2014 года.

Реклама

10 минут — именно столько будет открыта дверь метрополитена в случае нападения. Позже внутрь не впустят никого. Будут размещать людей прямо на перроне. При критической необходимости даже в туннелях. В них также есть туалеты и вентиляция. Именно тоннелями можно будет добраться до другой остановки, если выходы заблокируют. В общей сложности одна станция сможет принять до двух тысяч киевлян. Впрочем, всего на 48 часов — таковы правила безопасности.

"В метрополитене разработан четкий план действий и единственное, что нужно делать нашим пассажирам — это слушать указания персонала метрополитена или служб, которые будут приобщены к выполнению работ", — рассказывает заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

На самой станции 8 туалетов, за порядком будет следить полиция. А вот пищи и воды не будет, их, как и документы и лекарства, надо иметь с собой.

"Человек с собой берет теплые вещи, воду, бутерброд. Этим не обеспечивается. В случае необходимости — расконсервируются санитарные части, непосредственно предусмотренные для гражданской обороны", — отметила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Именно на метро в случае опасности надеется и Ирина.

Реклама

"Если что, конечно, только на метро. А куда? Там у них все как-то организовано, закрывается. На первое время все абсолютно есть", — говорит жительница Киева Ирина Гарницкая.

Впрочем, такого мнения далеко не все опрошены. Одни боятся толпы и давки на входе в подземку, другие просто верят, что нападения не будет и бомбоубежище не понадобится.

Размещение людей в метро на 48 часов. По правилам безопасности столько хватит в подземке кислорода. В случае нападения, в метро планируют перевозить людей в безопасные места и дальше.

Угроза вторжения РФ в Украину

Читайте также

  • Раньше мы писали, какие запасы продуктов следует сделать на 10 дней в случае нападения Путина на Украину.
  • Озвучено новую дату возможного нападения России на Украину

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Одним абзацем. Все, что надо знать о кровавой стрельбе в Днепре и ее виновнике (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Киевские школьники привыкают к новому меню. Мы узнали, подорожает ли обед Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Ждать ли снега в Киеве? Прогноз погоды на ближайшие дни Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

9 839

заболело за неделю в Киeвe

+42%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять