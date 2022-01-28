Метро как бомбоубежище: сколько людей смогут укрыться в подземке Киева, если РФ нападет (видео)

Столичный метрополитен является основным бомбоубежищем в городе

Если на столицу нападут — людей готово будет разместить столичное метро. Местные власти убеждают: это укрытие — самое надежное. Но сколько часов в нем хватит кислорода? Корреспондентка "Сегодня" Людмила Гаврилюк узнала.

Основное бомбоубежище Киева

Обычное столичное утро в киевской подземке. Одни спешат на работу, другие — едут по делам. В метро, как обычно, кипит жизнь. Но если Россия все-таки нападет на столицу, именно метрополитен станет основным бомбоубежищем. Не спасут только 6 наземных станций, говорят в метрополитене. Все остальные 40 – в боевой готовности еще с 2014 года.

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10 минут — именно столько будет открыта дверь метрополитена в случае нападения. Позже внутрь не впустят никого. Будут размещать людей прямо на перроне. При критической необходимости даже в туннелях. В них также есть туалеты и вентиляция. Именно тоннелями можно будет добраться до другой остановки, если выходы заблокируют. В общей сложности одна станция сможет принять до двух тысяч киевлян. Впрочем, всего на 48 часов — таковы правила безопасности.

"В метрополитене разработан четкий план действий и единственное, что нужно делать нашим пассажирам — это слушать указания персонала метрополитена или служб, которые будут приобщены к выполнению работ", — рассказывает заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

На самой станции 8 туалетов, за порядком будет следить полиция. А вот пищи и воды не будет, их, как и документы и лекарства, надо иметь с собой.

"Человек с собой берет теплые вещи, воду, бутерброд. Этим не обеспечивается. В случае необходимости — расконсервируются санитарные части, непосредственно предусмотренные для гражданской обороны", — отметила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Именно на метро в случае опасности надеется и Ирина.

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"Если что, конечно, только на метро. А куда? Там у них все как-то организовано, закрывается. На первое время все абсолютно есть", — говорит жительница Киева Ирина Гарницкая.

Впрочем, такого мнения далеко не все опрошены. Одни боятся толпы и давки на входе в подземку, другие просто верят, что нападения не будет и бомбоубежище не понадобится.

Размещение людей в метро на 48 часов. По правилам безопасности столько хватит в подземке кислорода. В случае нападения, в метро планируют перевозить людей в безопасные места и дальше.

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