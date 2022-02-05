"Метро на Троещину уже сделали"? В Киеве объявили тендер на строительство еще одной станции

Официальные данные о запуске тендера появились на площадке Prozorro

Новая станция должна появится уже через год. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский метрополитен 4 февраля объявил тендер на проект завершения станции метро "Львівська брама".

Об этом свидетельствуют данные официальной площадки электронной системы публичных закупок Украины Prozorro.

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Таким образом в столичном метрополитене хотят заказать строительство комплекса и входа станции. Ожидаемая стоимость работ – более 73 млн гривен.

Согласно данным на сайте, подать тендерное предложение можно до 21 февраля 2022 года.

Что известно о строительстве станции

"Львівська брама" – незавершенная станция киевского метрополитена. Она расположена на зеленой ветке между станциями "Золотые ворота" и "Лукьяновская" и должна выходить на Львовскую площадь.

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Ее должны были достроить до сентября 2021 года. Однако теперь сроки сместились – станция должна быть готова до 10 сентября 2023 года.

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Какой должна быть станция. Фото: Киев без цензуры

Станцию ​​начали строить еще в середине 1991 года. Однако процесс заморозили из-за нехватки средств.

Критика соцсетей

В Telegram-канале "Киев без цензуры" скептически отнеслись к объявленному тендеру.

"На Троещину метро уже построили, Шулявский мост закончили... осталось станцию "Львівська Брама" достроить", – пишут там.

Также отметили и стоимость работ. В частности то, что в разные годы назывались совершенно разные цифры стоимости строительства выхода со станции: в 2004 году речь шла про 140 млн гривен, в 2007 – около 300 млн гривен, а в 2011 внезапно была названа цифра 150 млн гривен.

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