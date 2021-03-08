"Ми вам не кицi". Как на 8 Марта митинговали женщины (фото и видео)

Участницы митинга не просят легализовать проституцию, а лишь за то, чтобы уважать "ночных бабочек"

Сегодня в Киеве прошел марш в защиту прав женщин, который называют маршем феминисток. К 13:00 на Михайловской площади собрались около 2 тысяч человек – как участников, так и противников. Последних полиция не пустила во избежание провокаций.

Видео: Сегодня

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За несколько минут до старта мероприятия участники сообщили, что собрались на мирное шествие – митинговать против насилия и сексизма, за равные права. Противники этому не поверили и вовсю кричали, что против, например, легализации проституции.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В свою очередь участники марша пытались разъяснить: мол, они не выступают за легализацию путан, но требуют уважать и "ночных бабочек".

"Женщины торгуют телом не от легкой жизни, поэтому их права тоже надо уважать", – выкрикнула одна из участниц.

В 13:00 колонна двинулась. В руках у многих были плакаты с изображением женской груди и женских половых органов, плакаты с надписями: "Не треба киць-киць", "Ми вам не кицi", "Не окраса, а спецiалiстка".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В комментарии для "Сегодня" некоторые участницы рассказали, что столкнулись с домашним насилием, поэтому пришли на марш сказать, что ошибочен стереотип "бьет – значит любит".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Кстати, этот марш, по оценкам участников, стал самым масштабным за последние годы. Впрочем, не обошлось и без провокационных плакатов. Некоторые присутствующие заявили, что 8 Марта – это праздник, придуманный мужчинами, и не надо его отмечать.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Колонну марширующих с удовольствием фотографировали прохожие, а некоторые даже какое-то расстояние прошли в ее рядах. На Почтовой площади феминистки зажгли фаеры и попросили участников разъезжаться по домам на метро. Дело в том, что среди них было немало представителей ЛГБТ, которые могли стать жертвами противников марша.

Также мы писали, что женский марш в Киеве попытались сорвать националисты, которые устроили провокации с применением спасательных кругов и цветов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Одессе проходил женский марш, который радикалы пытались сорвать.

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