Милота зашкаливает: в Киевском зоопарке родился малыш жирафа (фото)

В Киевском зоопарке "12 месяцев" родился детеныш жирафа.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
На фотографиях можно увидеть новорожденного мальчика вместе с членами своей большой семьи – мамой Марией, папой Николаем Степановичем и братом Вито.
Отмечается, что имя малышу еще не придумали, сейчас он отдыхает вместе с мамой в вольере.
Как сообщалось ранее, в Одессе задержали посетителя биопарка, который ради ярких кадров видео решил забраться в вольер со львами.
Также мы писали, что в британском графстве Линкольншир пришлось изолировать от людей пятерых серых африканских попугаев. Как выяснилось, птицы постоянно повторяли нецензурные слова.
Кроме того, недавно в Киевском зоопарке провели уникальную операцию. При помощи анестезии ветеринары сделали комплексный ветеринарный осмотр медведей Чипа и Дейла – это потомки пары бурых медведей Потапа и Насти.
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