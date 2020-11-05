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Милота зашкаливает: в Киевском зоопарке родился малыш жирафа (фото)

5 ноября, 18:07

Виталий Семченко Виталий Семченко

Имя детенышу еще не выбрали

В Киевском зоопарке "12 месяцев" родился детеныш жирафа.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

На фотографиях можно увидеть новорожденного мальчика вместе с членами своей большой семьи – мамой Марией, папой Николаем Степановичем и братом Вито.

Фото: Дарья Добровольська

Фото: Дарья Добровольська

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Фото: Дарья Добровольська

Фото: Дарья Добровольська

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Отмечается, что имя малышу еще не придумали, сейчас он отдыхает вместе с мамой в вольере.

Фото: Дарья Добровольська

Фото: Дарья Добровольська

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Как сообщалось ранее, в Одессе задержали посетителя биопарка, который ради ярких кадров видео решил забраться в вольер со львами.

Также мы писали, что в британском графстве Линкольншир пришлось изолировать от людей пятерых серых африканских попугаев. Как выяснилось, птицы постоянно повторяли нецензурные слова.

Кроме того, недавно в Киевском зоопарке провели уникальную операцию. При помощи анестезии ветеринары сделали комплексный ветеринарный осмотр медведей Чипа и Дейла – это потомки пары бурых медведей Потапа и Насти.

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Киев животные зоопарк киевский зоопарк жираф
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