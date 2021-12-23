Милые обманщицы. В Киеве поймали банду с сайта знакомств (фото, видео)

В Киеве правоохранители разоблачили очередную мошенническую схему. Ее суть заключалась в том, что девушки оригинальным способом выманивали деньги у состоятельных кавалеров во время свиданий.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Суть схемы
Злоумышленники арендовали помещение и замаскировали его под кафе. Затем в соцсетях размещали анкеты девушек, будто бы ищущих состоятельных кавалеров.
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В дальнейшем жертвам назначали свидание в кафе в Печерском районе столицы. Во время встречи девушка якобы заказывала дорогие алкогольные напитки и еду навынос как обещание продолжения вечера.
Дальше им выносили в пакете заказ, мужчина рассчитывался, девушка забирала с собой сверток, но на самом деле это был муляж, потому что в нем не было приобретенных дорогих продуктов.
На выходе из кафе под вымышленным предлогом злоумышленница покидала мужчину, возвращалась в кафе с оплаченным "заказом" и передавала его для использования с другими потерпевшими.
Во время очередного "свидания" правоохранители устроили облаву и задержали троих участников "схемы".
Правоохранители задержали трех человек. Фото: пресс-служба полиции Киева
Кто придумал такую легенду
Организовал преступную схему гражданин другого государства, 1999 года, которому помогала уроженка Волыни, 2002 года, и уроженец Закарпатской области, 1997 года рождения.
Их задержали. Полиция ищет тех, кто мог быть причастен к мошенничеству. Продолжаются следственные действия.
Как их могут наказать
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1, 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователи готовят сообщения о подозрении задержанным и ходатайства в суд об избрании меры пресечения. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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