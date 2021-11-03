Минирование "процветает". Мы узнали, почему на мостах Киева нет охраны

После захвата моста Метро и минирования моста Патона – переправы осматривают с авто

"Минирование" мостов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевские мосты часто становятся "жертвами" телефонных минеров и реальных, которые угрожают их взорвать, непосредственно находясь на переправах. Чаще всего достается столичным мостам Метро и Патона.

Подробнее об этом читайте далее в материале "Сегодня".

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Какой мост "минируют" чаще?

На мосту Метро дважды проводилась спецоперация правоохранителей по задержанию злоумышленников с использованием специальной техники – дронов, речных катеров и БТРов. При этом движение транспорта на переправе было остановлено.

Год назад мужчина позвонил в полицию и сообщил, что мост Патона будет взорван. Неизвестный угрожал взорвать якобы оставленное на мосту вещество. Движение транспорта на переправе пришлось временно перекрыть. Тогда подозрительного вещества на мосту не нашли, а полиции удалось установить личность "минера". Это уроженец Чернигова, 1993 года рождения.

Что с охраной?

Несмотря на такие угрозы, киевские мосты практически не охраняются.

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Например, под мостом Патона на левом берегу Киева живут бездомные, которые разбили под переправой целый лагерь. Они принесли сюда одеяла, подушки, сумки и обитают тут в теплое время года. Никто бездомных не гоняет и не наказывает за нахождение под стратегическим объектом.

Практически ко всем столичным мостам есть свободный доступ. Спокойно можно подойти к Северному мосту, мосту Метро, Южному мосту. Охраняется только железнодорожный мост, по которому ездят поезда.

Что думают правоохранители?

В полиции Киева говорят, что сделали выводы после скандальной ситуации с минером на мосту Метро в 2019 году. Напомним, тогда с вооруженным мужчиной на мосту правоохранители вели переговоры несколько часов.

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"Непосредственную охрану киевских мостов мы не осуществляем. Такого, чтобы там целый день стоял наряд полиции, нет. Но патрульные полицейские регулярно осматривают мосты и ближайшую к ним территорию. Особенно те места, где происходили случаи минирования и угроз взрыва. Также полицейские объезжают мосты в режиме патрулирования", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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