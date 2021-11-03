Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚑 Советы доктора Комаровского
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Минирование "процветает". Мы узнали, почему на мостах Киева нет охраны

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После захвата моста Метро и минирования моста Патона – переправы осматривают с авто
"Минирование" мостов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
"Минирование" мостов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевские мосты часто становятся "жертвами" телефонных минеров и реальных, которые угрожают их взорвать, непосредственно находясь на переправах. Чаще всего достается столичным мостам Метро и Патона.

Подробнее об этом читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Какой мост "минируют" чаще?

На мосту Метро дважды проводилась спецоперация правоохранителей по задержанию злоумышленников с использованием специальной техники – дронов, речных катеров и БТРов. При этом движение транспорта на переправе было остановлено.

Год назад мужчина позвонил в полицию и сообщил, что мост Патона будет взорван. Неизвестный угрожал взорвать якобы оставленное на мосту вещество. Движение транспорта на переправе пришлось временно перекрыть. Тогда подозрительного вещества на мосту не нашли, а полиции удалось установить личность "минера". Это уроженец Чернигова, 1993 года рождения.

Что с охраной?

Несмотря на такие угрозы, киевские мосты практически не охраняются.

Реклама

Например, под мостом Патона на левом берегу Киева живут бездомные, которые разбили под переправой целый лагерь. Они принесли сюда одеяла, подушки, сумки и обитают тут в теплое время года. Никто бездомных не гоняет и не наказывает за нахождение под стратегическим объектом.

Практически ко всем столичным мостам есть свободный доступ. Спокойно можно подойти к Северному мосту, мосту Метро, Южному мосту. Охраняется только железнодорожный мост, по которому ездят поезда.

Что думают правоохранители?

В полиции Киева говорят, что сделали выводы после скандальной ситуации с минером на мосту Метро в 2019 году. Напомним, тогда с вооруженным мужчиной на мосту правоохранители вели переговоры несколько часов.

Реклама

"Непосредственную охрану киевских мостов мы не осуществляем. Такого, чтобы там целый день стоял наряд полиции, нет. Но патрульные полицейские регулярно осматривают мосты и ближайшую к ним территорию. Особенно те места, где происходили случаи минирования и угроз взрыва. Также полицейские объезжают мосты в режиме патрулирования", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять