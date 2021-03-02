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Минкультуры просит передать ему Гостиный двор в Киеве

2 марта, 12:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Министерстве хотят изменить статус памятника с местного значения на национальный

Министерство культуры Украины обратилось в Фонд госимущества с просьбой передать ему на баланс здание Гостиного двора в Киеве.

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Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Telegram.

"Для сохранения объекта просим принять взвешенное государственное решение городской властью и непосредственно от главы столицы Виталия Кличко и согласовать такую ​​передачу Гостиного Двора от Фонда госимущества в сферу управления министерства. Поскольку памятник пока имеет статус местного, именно КГГА как орган охраны наследия местного уровня, имеет эти полномочия", – пишет Ткаченко.

Что дальше

По словам Ткаченко, как только КГГА предоставит положительный ответ – министерство начнет две параллельные процедуры:

  • будем иметь все правовые основания обращаться в суд по поводу незаконного нахождения охраны предыдущих владельцев на территории памятника и немедленного выселения,
  • финализация концепции Гостиного Двора с общественностью и ее публичная презентация. Вместе с разработкой научно-проектной документации для оперативного начала финансирования противоаварийных работ.

Позиция Министерства культуры Украины

Изменить статус памятника с местного значения на национальный, но это возможно только в сотрудничестве города и государства.

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"Мы к этому открыты. Министерство предложило городу реальный шанс спасти Гостиный Двор. Поэтому КГГА не надо медлить и начать действовать в интересах горожан и гостей столицы", – добавляет Александр Ткаченко.

Напомним, что ранее мы писали – легендарное здание Гостиного двора снова в эпицентре внимания. И все из-за спора между КГГА и Министерством культуры, которые не могут поделить разрушающееся здание.

Сейчас Гостиный двор находится на балансе Фонда госимущества Украины. Киевские власти несколько лет ведут борьбу за его возращение в коммунальную собственность, а в Минкульте вдруг заявили, что хотят превратить его в Музей современного искусства и взять Гостиный двор на свой баланс.

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Киев Ткаченко минкульт Гостинный двор

Источник: Сегодня

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