Минздрав подтвердил, что в "АТБ" соблюдены все меры эпидемиологической безопасности

Сеть магазинов "АТБ" в своей деятельности соблюдает все правила и стандарты противоэпидемической безопасности — об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который сообщил официальные результаты проверки Госпродпотребслужбы.

С первых дней пандемии COVID-19 торговая сеть "АТБ" внедрила и придерживается беспрецедентных мер безопасности. Была проведена спецпроверка Госпотребслужбы, во время которой не выявлено ни малейших нарушений противоэпидемических мер.

"По итогам проверки было выяснено, что никакого внутреннего распоряжения, разрешающего посетителям находиться в торговых помещениях сети без средств индивидуальной защиты, не существует. Все посетители и персонал должны придерживаться действующих санитарных норм и правил. Если кто-то из сотрудников разрешает заходить в зал, не надевая маску, обязательно сообщайте о таком факте на горячую линию сети "АТБ" или правоохранительным органам", — сообщил агентству "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, что супермаркеты "АТБ" были первыми в стране, где в прошлом году в первые дни пандемии были введены строгие карантинные требования, касающиеся обработки дезинфицирующими растворами, социального дистанцирования, обязательного ношения защитных масок, перчаток, щитков и т. п. Более того, именно в магазинах "АТБ", которых на сегодняшний день в 24 областях страны открыто 1218, впервые рабочие места кассиров были оборудованы стеклянными защитными барьерами. Это очень важно, ведь через кассы магазинов лидера отечественного ритейла ежесуточно проходит более четырех миллионов клиентов. К вопросу их безопасности, а также безопасности собственного персонала в компании относятся весьма серьезно.

При этом без внимания не остались и пожилые люди, которые в связи с коронавирусной пандемией оказались в группе риска. Для них в "АТБ" по всей стране были введены специальные часы работы. Это помогло еще более эффективно распределить поток клиентов и снизить риск заражения для этих граждан.

Как написал на своей странице в Facebook Борис Марков, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ", никакого распоряжения о послаблении масочного режима не было и не могло быть априори. За время пандемии компания выделила около 100 миллионов гривен для обеспечения безопасности своих сотрудников и почти в полтора раза больше (150 млн грн) для реализации социальных и благотворительных программ.

"С самого начала пандемии и до сегодняшнего дня мы придерживаемся самых строгих мер по созданию безопасных условий как для совершения покупок нашими клиентами, так и для работы каждого нашего сотрудника…

Мы ведем открытую и прозрачную информационную политику. Наша пресс-служба и горячая линия работают 24/7. Мы в полном объеме оперативно предоставляем информацию о своей деятельности на всех корпоративных ресурсах для широкой аудитории", — пишет Борис Марков.

Также стоит сказать, что магазины "АТБ" одними из первых в стране были на 100% обеспечены бесплатными средствами дезинфекции рук для покупателей. Для противодействия передаче коронавируса были предприняты и многие другие меры.

Чтобы во время карантина минимизировать социальные контакты и при этом расширить возможности граждан бесперебойно покупать гарантированно свежие продукты, корпорация пошла на смелый шаг. В прошлом году в Украине появился первый продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. Этот новый для украинской отрасли розничной торговли сервис позволил миллионам украинцев поддерживать достойный уровень жизни, получать любимые продукты к своему столу и при этом экономить семейный бюджет. Также были запущены сервисы предварительного заказа и даже адресной доставки продуктов.

В прошлом году корпорация "АТБ", откликнувшись на просьбу Офиса президента, закупила и передала областным больницам и лабораторным центрам страны 12 французских диагностических систем CFX96. Бюджет этого благотворительного проекта тогда составил около 10 млн грн. Такое оборудование, позволяющее одновременно проводить сотни исследований, стало серьезным вкладом в борьбу с коронавирусной пандемией.

Также был реализован масштабный благотворительный проект по передаче украинским клиникам столь необходимых в условиях пандемии кислородных концентраторов. Больницы Киева, Одессы, Днепра, Запорожья, Сум, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска,Черновцов, Ужгорода, Львова, Полтавы, Луцка, Николаева, Чернигова, Житомира и многих других городов получили новейшие кислородные концентраторы Promedica OX-10. Общая стоимость такого оборудования превышает 3,5 миллиона гривен.

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