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"Містечко зимових розваг": ДТЭК и Дворец "Украина" дарят новогоднюю сказку

19 декабря, 18:17

Инна Бабур Инна Бабур

Уникальный праздничный городок с резиденцией Святого Николая, Рождественской ярмаркой и просторным катком открылся на территории Дворца "Украина" в центре столицы

ДТЭК в партнерстве с Дворцом "Украина" дарят неповторимую новогоднюю атмосферу в "Містечку зимових розваг". Взрослых здесь ждет Рождественская ярмарка со вкусностями на вынос и самая высокая горка столицы, а маленьких гостей праздничного городка гостеприимно встречает любимый чудотворец – святой Николай. Дополняет удивительную атмосферу "Містечка зимових розваг" яркая 16-метровая новогодняя экоелка, украшенная 650-ю игрушками в виде музыкальных инструментов.

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"Компания ДТЭК традиционно дарит тепло и свет всем своим клиентам, сотрудникам и жителям городов, где присутствует наш бизнес. Мы рады присоединиться к событию, которое создает праздничную новогоднюю атмосферу. Для нас важна также социальная миссия проекта "Містечко зимових розваг" — пригласить на новогоднюю локацию детей из малообеспеченных семей и детских домов, детей погибших участников ООС и детей с инвалидностью. Верим, что этот проект обязательно подарит всем уют наступающих праздников, поддержит и вдохновит всех на добрые дела", — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

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Вместе с "Містечком зимових розваг" ДТЭК приглашает на праздничные события детей, нуждающихся в особом внимании. Чтобы дети почувствовали приближение Нового года и окунулись в неповторимую атмосферу, для них зарезервированы социальные сеансы.

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"Новогодняя сказка в центре столицы возможна. В этом году мы дарим радость, новогоднее настроение, невероятные эмоции и заботу в наше непростое время. Спасибо за огромную поддержку нашему партнеру ДТЭК. Вместе мы создаем хорошую и теплую историю", — отметил и.о. директора Дворца "Украина" Владислав Кругляков.

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"Містечко зимових розваг", безусловно, стало сказочным украшением города и приглашает всех желающих разделить праздничное настроение.

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