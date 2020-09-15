Мистическая история: Кличко потроллил конкурента на выборах

У мэра Киева Виталия Кличко, когда он прогуливался вечером по городу, неожиданно оказался смартфон спутницы его соперника на предстоящих выборах главы столицы Андрея Пальчевского. Об этом городской голова сообщил в Facebook.

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Причем Кличко не упустил возможность потроллить своего конкурента, опубликовав фото экрана телефона, на котором Пальчевский в WhatsApp обозначен забавным ником "Палец".

"Мистические истории старого Киева... Гулял вечером на Ярославовом валу. Увидел в кафе одну интересную парочку .. Когда возвращался, кафе закрывалось и выбежал на тротуар официант в поисках клиента, что забыл телефон. И доверил мне, как мэру города, отыскать владельца. Дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрей Пальчевский", – написал мэр.

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Кличко предложил хозяйке телефона для его возвращения обратиться на линию 15-51.

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Напомним, этим летом владелец медицинского центра и сети лабораторий Eurolab Андрей Пальчевский зарегистрировал в Министерстве юстиции свою политическую силу "Победа Пальчевского".

Мы также рассказывали, как известный любитель мотоциклов мэр Киева Виталий Кличко неожиданно заглох в центре Киева, потому что у него закончился бензин, и ему на помощь пришел проезжающий мимо водитель.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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