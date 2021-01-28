Митингующие ФОПы перекрыли движение на Майдане (видео)

В Киеве митингующие предприниматели 28 января перекрыли движение на Крещатике.

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Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

Протестующие направляются к Конституционному суду.

Колонну сопровождают взрывотехники и полицейские. Движение транспорта по улице Крещатик перекрыто.

Как сообщили в полиции Киева, правоохранители усиленно охраняют правопорядок в центре Киева.

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Напомним, сегодня в центральной части столицы запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости. Предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности и отмены обязательных кассовых аппаратов.

Ранее мы писали, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.

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