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Митингующие ФОПы перекрыли движение на Майдане (видео)

28 января, 12:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Протестующие пройдут маршем по городу

В Киеве митингующие предприниматели 28 января перекрыли движение на Крещатике.

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Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

Протестующие направляются к Конституционному суду.

Колонну сопровождают взрывотехники и полицейские. Движение транспорта по улице Крещатик перекрыто.

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Как сообщили в полиции Киева, правоохранители усиленно охраняют правопорядок в центре Киева.

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Напомним, сегодня в центральной части столицы запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости. Предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности и отмены обязательных кассовых аппаратов.

Ранее мы писали, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.

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Киев Крещатик митинг предприниматели

Источник: Сегодня

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